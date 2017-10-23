Скончался один из основателей группы AC/DC Джордж Янг

Один из основателей австралийской рок-группы AC/DC Джордж Янг скончался в возрасте 70 лет, говорится в сообщении на официальном сайте группы.

От лица AC/DC «с болью в сердце» сообщается «об уходе нашего возлюбленного брата и наставника Джорджа Янга». Участники группы отмечают, что «не могли желать более преданного и профессионального музыканта, автора песен, продюсера и советника». «Без его помощи и руководства AC/DC не было бы», — говорится в сообщении.

«За все, что он сделал и дал нам за свою жизнь, мы всегда будет помнить его с благодарностью и хранить воспоминания о нем в наших сердцах», — заключают участники группы.

Причина смерти не сообщается.

Джордж Янг родился в Глазго, Шотландия, в 1946 году. В 1963 году вместе с семьей переехал в Сидней, Австралию. В 1965 году вместе с Гарри Вандой организовал группу The Easybeats, был соавтором большинства ее песен.

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