Скончался один из основателей группы AC/DC Джордж Янг
Один из создателей, а также бывший участник, продюсер и автор песен
Один из создателей, а также бывший участник, продюсер и автор песен
Один из основателей австралийской
От лица AC/DC «с болью в сердце» сообщается «об уходе нашего возлюбленного брата и наставника Джорджа Янга». Участники группы отмечают, что «не могли желать более преданного и профессионального музыканта, автора песен, продюсера и советника». «Без его помощи и руководства AC/DC не было бы», — говорится в сообщении.
«За все, что он сделал и дал нам за свою жизнь, мы всегда будет помнить его с благодарностью и хранить воспоминания о нем в наших сердцах», — заключают участники группы.
Причина смерти не сообщается.
Джордж Янг родился в Глазго, Шотландия, в 1946 году. В 1963 году вместе с семьей переехал в Сидней, Австралию. В 1965 году вместе с Гарри Вандой организовал группу The Easybeats, был соавтором большинства ее песен.
Вместе с братьями Ангусом и Малькольмом создал группу AC/DC в 1973, долгое время сотрудничал с ней в качестве продюсера, написал несколько песен и некоторое время даже выступал в ней в качестве