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11:27 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан и Китай снимут крупную историческую сагу

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и Китай планируют в ближайшее время приступить к съемкам костюмированной исторической картины.

Источник: Podrobno.uz

По данным источника в «Узбеккино», в ближайшее время стороны должны согласовать сценарий картины и приступить к отбору актеров.

«Картина будет производиться на условиях “копродакшн”. В планах — снять историческую мелодраму в популярном сегодня стиле, когда линию жизни одной семьи ведут через разные исторические эпохи. В нашем случае — исторические перипетии, происходящие на Великом шёлковом пути. И конечно в центре фильма будет любовь», — рассказ источник в «Узбеккино».

Съемки фильма будут проходить в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь». Стороны планируют привлечь к проекту ведущих актеров двух государств. Премьера фильма пройдет одновременно в Китае и Узбекистане.

Напомним, что в течении ближайших пяти лет Узбекистан намерен значительно повысить объемы снимаемой кинопродукции. Так, например, в 2018 году государство планирует профинансировать съемки 20 полнометражных художественных фильмов, а с 2020 года — по 30 ежегодно.

Кроме того, в будущем году госбюджет выделит средства на создание 20 частей документальных, научно-популярных, учебно-методических фильмов, киноальманахов, киножурналов, в 2019 году — 25 и с 2020 года — 30. Не останется в стороне и мультипликация — в 2018 году государство оплатит производство 15 мультфильмов, а с 2022 года — по 50 ежегодно.

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