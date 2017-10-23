Узбекистан и Китай снимут крупную историческую сагу

Источник: Podrobno.uz

По данным источника в «Узбеккино», в ближайшее время стороны должны согласовать сценарий картины и приступить к отбору актеров.

«Картина будет производиться на условиях “копродакшн”. В планах — снять историческую мелодраму в популярном сегодня стиле, когда линию жизни одной семьи ведут через разные исторические эпохи. В нашем случае — исторические перипетии, происходящие на Великом шёлковом пути. И конечно в центре фильма будет любовь», — рассказ источник в «Узбеккино».

Съемки фильма будут проходить в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь». Стороны планируют привлечь к проекту ведущих актеров двух государств. Премьера фильма пройдет одновременно в Китае и Узбекистане.

Напомним, что в течении ближайших пяти лет Узбекистан намерен значительно повысить объемы снимаемой кинопродукции. Так, например, в 2018 году государство планирует профинансировать съемки 20 полнометражных художественных фильмов, а с 2020 года — по 30 ежегодно.