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11:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Госкомторге Башкирии сообщили, ограничат ли продажу алкоголя в День народного единства

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Ограничения на продажу алкоголя в День народного единства по примеру Москвы на территории Башкортостана не будет. Соблюдение «сухого закона» предусмотрено в регионе только в День последнего звонка.

Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей.

В декабре прошлого года депутаты Госсобрания внесли изменения в закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике Башкортостан». Изменения предусматривают запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории всей республики в День проведения последнего звонка.

С января 2017 года новый закон вступил в силу. Во время последнего звонка 25 мая ограничение было применено впервые.

Между тем в Москве 4 ноября — в День народного единства ограничат продажу спиртосодержащих напитков. В этот список попадают, в том числе, пиво и алкогольные коктейли.

Помимо этого, на праздничных площадках столицы не будут продавать напитки в стеклянной таре — соки, морсы, газировку. Такие меры необходимы для профилактики различного рода правонарушений и предотвращения травматизма среди москвичей.

Праздничная дата Дня народного единства установлена с 4 ноября 2005 года.

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Традиционно Россия встречает День народного единства массовыми шествиями и митингами.

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