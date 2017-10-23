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11:02 (мск), источник: ДЕЙТА

Владивостокцы мерзнут в ожидании отопления

С понедельника, 23 октября, официально начат отопительный сезон во Владивостоке, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Счастливцев, получивших теплые батареи в первый день отопительного сезона, оказалось не так много. Пока мерзнут студенты и преподаватели колледжа ДВФУ, сидя на занятиях в зимних куртках.

Так же пытаются согреться жители Лесного квартала на улице Русской. Здесь проживает много семей с детьми, заселявшихся в рамках программы «Квартира молодой семье». Летними днями здесь может зарябить в глазах от количества мамочек с колясками. Но сейчас и погода не располагает к прогулкам, и в квартирах — лютая стужа.

Но уже есть на карте Владивостока и светлые, вернее, теплые пятна. В первую очередь тепло подается на объекты социального назначения: школы, детские сады, больницы. Как рассказали корреспонденту «Deita.ru» во Владивостокской клинической больнице № 2 (более известной как «тысячекоечная» и находящейся рядом с Лесным кварталом), корпуса уже получают отопление, батареи здесь начали теплеть в понедельник 23 октября после обеда. Теплеет и во Владивостокской клинической больнице № 1, что на Садовой.

Как сообщили в администрации Владивостока, «запитка систем водой по всему городу в связи с их большой протяженностью традиционно происходит в течение пяти дней. Единая дежурно-диспетчерская служба Владивостока ведёт ежедневный мониторинг объектов с нарушением систем теплоснабжения. По факту возникновения аварийных ситуаций специалисты ЕДДС оперативно реагируют и прорабатывают вопрос с эксплуатирующими организациями по устранению аварий».

Между тем, как сообщает сайт «Примпогода», ночь на понедельник 23 октября, стала самой холодной в текущем месяце. К утру столбик термометра опустился до 0…-2 °C, а сильный северный ветер добавил ощущение прохлады.

Дмитрий Санников.

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