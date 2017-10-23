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11:05 (мск), источник: VN.ru

Светоотражатели у школьников проверили сотрудники ГАИ

В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции организовали рейд «Стань заметнее на дороге!». Акция проводилась с целью предупреждения аварийности с участием детей и пропаганды использования световозвращающих элементов.

В мероприятии вместе в автоинспекторами участвовали учащиеся специализированного класса ЮИД из школы № 76 и слушатели центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Новосибирской области. Утром, перед началом занятий, возле школы № 76 Октябрьского района участники рейда проверили у детей наличие светоотражателей и поинтересовались мнением о необходимости применения этих элементов.

— Общаясь с ребятами, участники рейда объяснили, что в темное время суток водитель сможет заметить пешехода на расстоянии не более 50-ти метров, — говорит руководитель пресс-службы ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов. — Этого в большинстве случаев недостаточно для предотвращения наезда. При наличии световозвращающих элементов видимость увеличивается до 200 метров. Применение светоотражателей снижает риск наезда на пешехода до 70-ти процентов.

В этом году сотрудники новосибирской Госавтоинспекции организовали мониторинг использования школьниками световозвращающих элементов во всех общеобразовательных учреждениях города. Результаты опроса показали, что светоотражатели используют 85% учащихся. Из них 60 процентов размещают элементы на одежде, 40% — на школьных ранцах и сумках.

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