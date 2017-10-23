Светоотражатели у школьников проверили сотрудники ГАИ

В мероприятии вместе в автоинспекторами участвовали учащиеся специализированного класса ЮИД из школы № 76 и слушатели центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Новосибирской области. Утром, перед началом занятий, возле школы № 76 Октябрьского района участники рейда проверили у детей наличие светоотражателей и поинтересовались мнением о необходимости применения этих элементов.

— Общаясь с ребятами, участники рейда объяснили, что в темное время суток водитель сможет заметить пешехода на расстоянии не более 50-ти метров, — говорит руководитель пресс-службы ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов. — Этого в большинстве случаев недостаточно для предотвращения наезда. При наличии световозвращающих элементов видимость увеличивается до 200 метров. Применение светоотражателей снижает риск наезда на пешехода до 70-ти процентов.