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11:22 (мск), источник: НТА-Приволжье

Школы и детсады Кстова Нижегородской области могут остаться без горячего водоснабжения из-за долгов

Как сообщает Нижегородский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», подача горячего водоснабжения может быть прекращена уже 31 октября.

Источник: НТА-Приволжье

Согласно информации, ПАО «Т Плюс» была приостановлена процедура прекращения горячего водоснабжения учреждениям образования Кстовского района, намеченная на 29 сентября 2017 года, но в связи с тем, что долги оплачены не были, принято решение приостановить подачу горячей воды.

В частности, долг в 643 тыс. рублей образовался у детсада № 8, еще 375 тыс. рублей задолжал детсад № 27. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кстовская школа-интернат» накопило долг в 180 тыс. рублей. Также среди должников: детсады № 19, № 29, № 33, № 36, № 4, № 21, № 17, № 49, № 28, № 22, № 10, а также школа № 3 и Афонинская средняя школа.

Ранее сообщалось, что более 930 млн. рублей задолжали жители Дзержинска и Кстова Нижегородской области за отопление и горячую воду.

Изначально компании-поставщики услуг ЖКХ стремятся урегулировать вопрос без обращения в суд, так как в этом случае с должника взимается не только сумма долга, но и просрочка платежа за весь период и еще судебные издержки.

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