Школы и детсады Кстова Нижегородской области могут остаться без горячего водоснабжения из-за долгов
Как сообщает Нижегородский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», подача горячего водоснабжения может быть прекращена уже 31 октября.
Как сообщает Нижегородский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», подача горячего водоснабжения может быть прекращена уже 31 октября.
Согласно информации, ПАО «Т Плюс» была приостановлена процедура прекращения горячего водоснабжения учреждениям образования Кстовского района, намеченная на 29 сентября 2017 года, но в связи с тем, что долги оплачены не были, принято решение приостановить подачу горячей воды.
В частности, долг в 643 тыс. рублей образовался у детсада № 8, еще 375 тыс. рублей задолжал детсад № 27. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кстовская школа-интернат» накопило долг в 180 тыс. рублей. Также среди должников: детсады № 19, № 29, № 33, № 36, № 4, № 21, № 17, № 49, № 28, № 22, № 10, а также школа № 3 и Афонинская средняя школа.
Ранее сообщалось, что более 930 млн. рублей задолжали жители Дзержинска и Кстова Нижегородской области за отопление и горячую воду.
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