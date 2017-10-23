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11:08 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске пройдет благотворительный флешмоб по вязанию

Принять участие в нем сможет каждый, кто владеет простейшей техникой вязания крючком или спицами.

28 октября на выставке «Арт-Красноярск» пройдет большой благотворительный флешмоб по массовому вязанию «Доброе одеялко». Идея акции в том, чтобы связать и подарить маленьким пациентам онкогематологического отделения Детской краевой больницы Красноярска красивый и теплый подарок.

Флешмоб пройдет с 11:00 до 16:00. Принять участие в нем сможет каждый, кто владеет простейшей техникой вязания крючком или спицами. Участникам предстоит вязать так называемые «бабушкины квадраты» (10×10 см), из которых впоследствии будет собран один большой плед. На площадке проведения флешмоба участникам выдадут все необходимое для вязания. Также можно прийти со своими инструментами, пряжей и даже с готовыми квадратами и пледами. Кроме того, можно принести и пожертвовать проекту материалы и готовые изделия: вязаные игрушки, шапочки и прочее.

В воскресенье, 29 октября, на торжественной церемонии закрытия выставки «Арт-Красноярск» представят готовое одеяло, а также наградят самых активных участников флешмоба.

Проект «Доброе одеялко» реализуется АНО РПТДиГС «Мастерская Добра» с марта 2017 года. Первая акция была приурочена ко Дню защиты детей 1 июня: тогда 56 детей получили яркие теплые подарки.

Выставка искусства и декоративно-прикладного творчества «Арт-Красноярск» пройдет с 25 по 29 октября в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).

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