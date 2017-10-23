В Красноярске пройдет благотворительный флешмоб по вязанию

Флешмоб пройдет с 11:00 до 16:00. Принять участие в нем сможет каждый, кто владеет простейшей техникой вязания крючком или спицами. Участникам предстоит вязать так называемые «бабушкины квадраты» (10×10 см), из которых впоследствии будет собран один большой плед. На площадке проведения флешмоба участникам выдадут все необходимое для вязания. Также можно прийти со своими инструментами, пряжей и даже с готовыми квадратами и пледами. Кроме того, можно принести и пожертвовать проекту материалы и готовые изделия: вязаные игрушки, шапочки и прочее.