Пять информационных табло установили в Хабаровске и на его границах

В Хабаровске и на въездах в город разместили пять информационных табло. На это потратили 2 млн рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Три информационных табло размером 4×1,5 метра появились на въездах в Хабаровск: со стороны села Тополево, на Владивостокском шоссе и у Амурского моста. Еще два экрана появились на улице Тихоокеанской в краевой столице: один — со стороны остановки «38-я школа», второй — на подъезде к улице Орджоникидзе со стороны центра города.

«Все пять табло установлены по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Хабаровской городской агломерации в рамках проекта “Безопасные и качественные дороги”. И если первые три предупредят водителей о пробках и гололеде, то экраны на подъезде к железнодорожному переезду, что ведет на Хабаровский НПЗ, заранее подскажут, открыт он или его лучше объехать по улице Джамбула. Пока все они работают в тестовом режиме. Нужно еще согласовать с железнодорожниками получение информации о движении составов с цистернами», — рассказал директор МУП «Научно-производственный центр организации дорожного движения» Михаил Семакин.