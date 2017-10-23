Выставка фотографий снежного барса открылась в Иркутске

Их сделали иркутские учёные во время экспедиций по изучению Ирбиса. В основном на фото — территория Восточного Саяна — Монголии и Республики Бурятия. Именно там в основном обитают снежные барсы. Запечатлеть Ирбисов очень сложно, поэтому для этого используют фото- и видеоловушки. В 2012 году уникальных кошек заметили и в Иркутской области. В Тофаларии нашли скелет ирбиса.