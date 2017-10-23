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11:10 (мск), источник: Вести Иркутск

Выставка фотографий снежного барса открылась в Иркутске

Выставка фотографий снежного барса открылась сегодня в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея. На протяжении месяца жители и гости областного центра смогут видеть снимки животного, которое занесено в Международную Красную книгу.

Источник: Вести Иркутск

Их сделали иркутские учёные во время экспедиций по изучению Ирбиса. В основном на фото — территория Восточного Саяна — Монголии и Республики Бурятия. Именно там в основном обитают снежные барсы. Запечатлеть Ирбисов очень сложно, поэтому для этого используют фото- и видеоловушки. В 2012 году уникальных кошек заметили и в Иркутской области. В Тофаларии нашли скелет ирбиса.

— Снежный барс существует в Тофаларии. О характере пребывания предстоит выяснить. Но Иркутская область с тех пор может считаться зоной обитания снежного барса, куда, конечно, должны распространяться проекты, научная и природоохранная деятельность соответствующих организаций, — говорит президент Фонда «Снежный Барс» Дмитрий Медведев.

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