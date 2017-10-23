Внедрять «безнал» в хабаровских автобусах начнут в декабре
Городская администрация определяет компанию, которая займётся установкой оборудования.
Городская администрация определяет компанию, которая займётся установкой оборудования.
В дальневосточной столице прошёл конкурс на определение компании, которая займётся внедрением системы безналичного расчёта в общественном транспорте. По планам городской администрации первые терминалы появятся в автобусах в декабре этого года, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
«Прошёл конкурс, сейчас состоятся выборы организации, которая будет заниматься внедрением системы безналичного расчёта. Потом будет осуществлена закупка необходимых материалов, оборудования.
По его словам, участие в конкурсе приняли три компании, в том числе «Сбербанк» и «Примсоцбанк».
Агентство писало, что опыт безналичной оплаты проезда Хабаровск перенимает у Владивостока. Планируется, что в дальневосточной столице расплатиться можно будет с помощью любого платёжного терминала: телефона, банковской или транспортной карты. Изначально, внедрять системы планировала