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11:13 (мск), источник: Восток Медиа

Внедрять «безнал» в хабаровских автобусах начнут в декабре

Городская администрация определяет компанию, которая займётся установкой оборудования.

В дальневосточной столице прошёл конкурс на определение компании, которая займётся внедрением системы безналичного расчёта в общественном транспорте. По планам городской администрации первые терминалы появятся в автобусах в декабре этого года, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Прошёл конкурс, сейчас состоятся выборы организации, которая будет заниматься внедрением системы безналичного расчёта. Потом будет осуществлена закупка необходимых материалов, оборудования. Где-то в декабре начнёт работать», — рассказал корреспонденту агентства начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

По его словам, участие в конкурсе приняли три компании, в том числе «Сбербанк» и «Примсоцбанк».

Агентство писало, что опыт безналичной оплаты проезда Хабаровск перенимает у Владивостока. Планируется, что в дальневосточной столице расплатиться можно будет с помощью любого платёжного терминала: телефона, банковской или транспортной карты. Изначально, внедрять системы планировала южно-корейская компания, тестировать оборудование собирались ещё в весной этого года на автобусах трёх-четырёх маршрутов. Для апробации на нескольких направлениях даже отказались от кондукторов, однако инвестор от этой идеи отказался.

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