Внедрять «безнал» в хабаровских автобусах начнут в декабре

В дальневосточной столице прошёл конкурс на определение компании, которая займётся внедрением системы безналичного расчёта в общественном транспорте. По планам городской администрации первые терминалы появятся в автобусах в декабре этого года, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Прошёл конкурс, сейчас состоятся выборы организации, которая будет заниматься внедрением системы безналичного расчёта. Потом будет осуществлена закупка необходимых материалов, оборудования. Где-то в декабре начнёт работать», — рассказал корреспонденту агентства начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

По его словам, участие в конкурсе приняли три компании, в том числе «Сбербанк» и «Примсоцбанк».