Строительством двухуровневых парковок во Владивостоке займется супруга Галуста Ахояна
Предприятие жены приморского парламентария попало в число резидентов крупных инвестпроектов Дальнего Востока.
Предприятие жены приморского парламентария попало в число резидентов крупных инвестпроектов Дальнего Востока.
Владивосток, 23 октября, PrimaMedia.
Резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток на прошедшей неделе, с 13 по 19 октября 2017 года, стали 25 компаний, среди которых значится индивидуальный предприниматель Татьяна Ахоян. Соответствующие соглашения накануне были подписаны между инвесторами и корпорацией развития Дальнего Востока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт министерства развития Дальнего Востока.
В числе прочих среди новых участников глобальных экономических проектов числится индивидуальный предприниматель Т. И. Ахоян. Татьяна Ивановна Ахоян — супруга главы бюджетного комитета Законодательного собрания Приморского края Галуста Ахояна. Ведомство отмечает, в частности, что предприятие, зарегистрированное на жену приморского парламентария, займется строительством двух соединенных двухуровневых парковок во Владивостоке. О подробностях сделки пока не сообщается.
В свободном порту Владивосток инвестиционные проекты будут реализованы в
В
Компании «Камчатинвестснаб», «КамРегионАвто», «Деком Плюс», индивидуальный предприниматель Кнерик М. В приступят к организации автомобильных стоянок.
Современный автосервис создаст компания «Астара».
Компания «Снежный пик» приступит к строительству
Инвестор — компания «Строй» планирует запутить производственный логистический центр.
Строительство производственной базы осуществит компания «Алекс».
Производство хлебобулочных и кондитерских изделий намеренна организовать компания «Экопром».
Компания «А. С. Юнион плюс» обеспечит услуги железнодорожных грузоперевозок во Владивостоке.
Строительство распределительного
Компания «УК «Коммунальные системы» планирует строительство комплекса гаражей с помещениями для размещения комплектов резины, домашних вещей во Владивостоке.
«Инвестиционно-строительная компания «Квартал» построит жилое здание в районе ул. Сабанеева во Владивостоке.
Компания «Форвард» реализует инвестиционный проект по созданию
Компания «Номура» создаст предприятие по производству
В Корсаковском городском округе компания «ДВ Альянс» организует производство
Новое производство будет размещено на базе Корсаковского Агарового завода, который ведет свою историю с 1953 года. По словам директора компании «ДВ Альянс» Андрея Хикматуллина, задачей предприятия станет развитие импортозамещающего производства, оказывающего влияние на рынок
На территориях опережающего развития в Хабаровском и Камчатском краях резиденты осуществят 8 инвестиционных проектов с общим объемом капиталовложений более 3,6 млрд рублей.
В ТОР «Хабаровск» компании «Медиа КСТ Хабаровск» планирует реализовать проект по разработке программного обеспечения для туристических компаний по продаже авиа— и ЖД билетов и бронированию гостиниц.
На территории опережающего развития «Камчатка» инвесторы планируют вкладывать в развитие туристической, транспортной и рыбохозяйственной сфер.
Компания «Ариэль» планирует реализовать проект по строительству
Компания «Река Паратунка» приступит к созданию туристического комплекса.
Инвестор — компания «Дорстройпроект» построит туристическую
Индивидуальный предприниматель Пономарев Е. А. построит и запустит в эксплуатацию площадку для отстоя грузового транспорта и специальной техники.
Индивидуальный предприниматель Хутова В. Я. организует пункт общественного питания.
Организацией пресноводного рыбохозяйства планирует заняться инвестор — компания «Рыбная Долина».
С момента реализации федерального закона о территориях опережающего развития и свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 542 соглашения с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 2,4 трлн рублей и перспективой создать более 71 тысячи рабочих мест.