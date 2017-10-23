Строительством двухуровневых парковок во Владивостоке займется супруга Галуста Ахояна

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 октября, PrimaMedia.

Резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток на прошедшей неделе, с 13 по 19 октября 2017 года, стали 25 компаний, среди которых значится индивидуальный предприниматель Татьяна Ахоян. Соответствующие соглашения накануне были подписаны между инвесторами и корпорацией развития Дальнего Востока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт министерства развития Дальнего Востока.

В числе прочих среди новых участников глобальных экономических проектов числится индивидуальный предприниматель Т. И. Ахоян. Татьяна Ивановна Ахоян — супруга главы бюджетного комитета Законодательного собрания Приморского края Галуста Ахояна. Ведомство отмечает, в частности, что предприятие, зарегистрированное на жену приморского парламентария, займется строительством двух соединенных двухуровневых парковок во Владивостоке. О подробностях сделки пока не сообщается.

В целом, пишет министерство, общий объем частных капиталовложений в инвестиционные проекты ТОР и СПВ составит более 5 млрд рублей. Дальний Восток получит еще около 600 новых рабочих мест, благодаря запуску этих проектов.

В свободном порту Владивосток инвестиционные проекты будут реализованы в Петропавловске-Камчатском, Корсаковском городском округе и на территории Приморского края.

В Петропавловске-Камчатском резиденты планируют запустить бизнес-проекты в сферах производства продуктов питания, создания производственно-логистических центров и обеспечения автомобильного сервиса.

Компании «Камчатинвестснаб», «КамРегионАвто», «Деком Плюс», индивидуальный предприниматель Кнерик М. В приступят к организации автомобильных стоянок.

Современный автосервис создаст компания «Астара».

Компания «Снежный пик» приступит к строительству производственно-технической базы по ремонту, изготовлению узлов и агрегатов автомобильной и специальной техники.

Инвестор — компания «Строй» планирует запутить производственный логистический центр.

Строительство производственной базы осуществит компания «Алекс».

Производство хлебобулочных и кондитерских изделий намеренна организовать компания «Экопром».

В Приморском крае в статусе резидентов СПВ инвесторы реализуют проекты в сферах производства продуктов питания, туризма и спорта, логистики, строительства жилых зданий, гаражного комплекса, автопарковок.

Компания «А. С. Юнион плюс» обеспечит услуги железнодорожных грузоперевозок во Владивостоке.

Строительство распределительного склада-холодильника планирует осуществить индивидуальный предприниматель Кулич В. В. в городе Артем.

Компания «УК «Коммунальные системы» планирует строительство комплекса гаражей с помещениями для размещения комплектов резины, домашних вещей во Владивостоке.

«Инвестиционно-строительная компания «Квартал» построит жилое здание в районе ул. Сабанеева во Владивостоке.

Компания «Форвард» реализует инвестиционный проект по созданию туристическо-спортивное базы во Владивостоке. Объем инвестиций в реализацию проекта составит более 60 млн рублей. Запуск туристическо-спортивной базы позволит обеспечить более 20 новых рабочих мест.

Компания «Номура» создаст предприятие по производству солено-сушенных морепродуктов во Владивостоке. В рамках проекта резидент приобретет необходимое современное оборудование и запуск производство во втором квартале 2018 года.

В Корсаковском городском округе компания «ДВ Альянс» организует производство агар-агара (пищевого и микробиологического), с объемом инвестиций в проект 800 млн рублей. Запуск производства позволит обеспечить более 70 новых рабочих мест в регионе.

Новое производство будет размещено на базе Корсаковского Агарового завода, который ведет свою историю с 1953 года. По словам директора компании «ДВ Альянс» Андрея Хикматуллина, задачей предприятия станет развитие импортозамещающего производства, оказывающего влияние на рынок агар-агара в России и увеличение производственного потенциала Сахалинской области.

На территориях опережающего развития в Хабаровском и Камчатском краях резиденты осуществят 8 инвестиционных проектов с общим объемом капиталовложений более 3,6 млрд рублей.

В ТОР «Хабаровск» компании «Медиа КСТ Хабаровск» планирует реализовать проект по разработке программного обеспечения для туристических компаний по продаже авиа— и ЖД билетов и бронированию гостиниц.

Другим проектом станет запуск завода по производству современных дезинфицирующих, чистящих и моющих средств компании «Профидез-ДВ» в ТОР «Хабаровск.

На территории опережающего развития «Камчатка» инвесторы планируют вкладывать в развитие туристической, транспортной и рыбохозяйственной сфер.

Компания «Ариэль» планирует реализовать проект по строительству торгово-гостиничного комплекса.

Компания «Река Паратунка» приступит к созданию туристического комплекса.

Инвестор — компания «Дорстройпроект» построит туристическую мини-базу.

Индивидуальный предприниматель Пономарев Е. А. построит и запустит в эксплуатацию площадку для отстоя грузового транспорта и специальной техники.

Индивидуальный предприниматель Хутова В. Я. организует пункт общественного питания.

Организацией пресноводного рыбохозяйства планирует заняться инвестор — компания «Рыбная Долина».