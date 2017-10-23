До 50 тысяч рублей. В Челябинске прокуратура подтвердила факты незаконных поборов в школах

Кроме того, в одной из школ осуществлялся сбор денег на нужды школы с ребенка-сироты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, продолжается проведение проверок по обращениям граждан, поступившим на горячую линию Общественной палаты Челябинской области о необоснованных сборах денежных средств в школах региона.

Было организованы проверки по 20 жалобам в восьми образовательных организациях, в ходе которых доводы заявителей частично подтвердились.

Так, директор школы № 39 получил представление за незаконный сбор классным руководителем денег на нужды школы с ребенка-сироты.

В трех челябинских гимназиях детей, не проживающих на закрепленной территории, зачисляли в первый класс после оплаты «добровольных пожертвований». Сумма которых составляла от 12 тыс. до 50 тыс. рублей.

Кроме того, родители платят в фонды школ. Ежегодная сумма пожертвований с одного учащегося составляет от 1 тыс. до 7 тыс. рублей.

При этом деньги расходовались на выполнение работ и услуг, финансирование которых осуществляется из городского бюджета. Это ремонт помещений, кровли, пожарной сигнализации, вентиляции, замену окон, оборудование системой видеонаблюдения пунктов проведения экзаменов.

В лицее № 77 пожертвования родителей тратились на курсы повышения квалификации педагогических работников, публикации статей в журналах, услуги связи и Интернета.