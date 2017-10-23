В Воронежской области досрочно отменили карантин по АЧС

Источник: РИА "Воронеж"

— Мы ликвидировали очаг инфекции в кратчайшие сроки. Провели все необходимые ветеринарные мероприятия в первой угрожаемой зоне, работали с населением. Заключение о ликвидации очага африканской чумы свиней на территории района направили губернатору, — рассказал Александр Астапов.

На основании полученных данных и представления руководителя управления ветеринарии Воронежской области Семена Першина, в соответствии с законом «О ветеринарии» глава региона отменил карантин по АЧС со среды, 18 октября. Соответствующий указ губернатора опубликовали на правовом портале облправительства в четверг, 19 октября.

На территории Хохольского района в течение шести месяцев будут действовать следующие ограничения: запрет на вывоз свиней и продуктов животноводства, не прошедших тепловую обработку, за пределы района. Также на запрет и реализацию свиней и запрет закупки свиней у населения. Исключениями являются только некоторые крупные хозяйства.

Разведение свиней в очагах АЧС и первой угрожаемой зоне разрешат через год после отмены карантина.

Справка РИА «Воронеж»

Карантин по АЧС в Хохольском районе ввели в начале сентября 2017 года. Ограничения установили на территории Хохольского района, исключая федеральную трассу Р-298 «Курск-Воронеж» — Р-22 «Каспий». Эксперты признали район первой угрожаемой зоной. Во время карантина ввели запрет на вывоз живых свиней, а также на продажу, закупку, заготовку и пересылку продуктов из свинины. Кроме того, на территории района нельзя было проводить сельскохозяйственные ярмарки.