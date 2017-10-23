В Самаре все желающие смогут пройти экспресс-диагностику на риск возникновения инсульта

В холле главного корпуса все желающие смогут пройти экспресс-диагностику на риск возникновения инсульта, определить уровень глюкозы в капиллярной крови, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела, получить индивидуальные рекомендации по предотвращению и профилактике инсульта.

Ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day), который был установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом (World Stroke Organization, WSO) в 2006 году с целью призыва к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания.