Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В крови Зайцевой на Lexus, сбившей 11 человек, найдены опиаты
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
9 самых доступных автомобилей для зимы
Посольство РФ назвало «гнусными» таблички в Литве у памятников
Американский миллиардер начал кампанию по импичменту Трампа
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
В крови Зайцевой на Lexus, сбившей 11 человек, найдены опиаты
Отказ Ефремова ехать в Крым вызвал реакцию в Сети
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Бывшая супруга о жене Джигарханяна: Виталина заигралась
Отдохнувшая Кабаева показала фигуру в Сочи - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12Праздник миллиона огней
15:45 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре все желающие смогут пройти экспресс-диагностику на риск возникновения инсульта

24 октября в 9.00 в Самарской областной клинической больнице им. В. Д. Середавина (ул. Ташкенская, 159, холл главного корпуса) в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом состоится акция, направленная на профилактику этого заболевания.

В холле главного корпуса все желающие смогут пройти экспресс-диагностику на риск возникновения инсульта, определить уровень глюкозы в капиллярной крови, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела, получить индивидуальные рекомендации по предотвращению и профилактике инсульта.

В мероприятии примет участие руководитель Регионального сосудистого центра Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Ольга Андрофагина, сообщает пресс-служба облправительства.

Справка

Ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day), который был установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом (World Stroke Organization, WSO) в 2006 году с целью призыва к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Музей "Детская картинная галерея" приглашает самарцев на открытие трех выставок
СК возбудил уголовное дело после нападения на ведущую «Эха»
Перечень жизненно важных лекарств расширили на 68 позиций
ПФР напомнил, как россиянам можно повысить свою пенсию
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Гидрометцентр: зима на территории России будет неоднородной
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
Илья Резник написал молитву Николаю II
Спорт
Манчини сватают в АПЛ. Итальянец уедет из Петербурга? Объясняем, почему это не похоже на правду
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь