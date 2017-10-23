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11:23 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Не все кинотеатры Хабаровска рискнут показать «Матильду»

Прокатчиков предупредили о необходимости усиления мер безопасности.

В прокат выходит нашумевший фильм Алексея Учителя «Матильда». В Хабаровске, как и во всей России, премьерные показы должны стартовать 26 октября. Однако не все хабаровские кинопрокатчики готовы показать скандальную премьеру, опасаясь за безопасность зрителей.

В кинотеатре «Совкино» показов пока не ожидается, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — В связи с противоправными действиями, которые сопровождают киноленту в других регионах, правоохранительные органы рекомендовали усилить меры безопасности в кинотеатре на время показов, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела по связям с общественностью Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры Елена Костюченко. — Но у нас нет дополнительных средств на охрану. Поэтому вопрос показов на сегодняшний день остаётся открытым. В программе кинотеатра «Совкино» фильм «Матильда» не стоит. К показам готова сеть «Киногигант». Уже сейчас билеты можно приобрести в кинотеатры «Нollywood» и «Оскар». По словам руководства сети, меры безопасности усилены, проведён инструктаж сотрудников.

— Но мы надеемся, что зритель отнесётся к киноленте, как к художественному произведению, а не провокации, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» гендиректор ООО «Далькино» Андрей Яковлев. — Алексей Учитель не снимает фильмов, нацеленных на скандал или оскорбление чьих-то чувств. Я лично уже посмотрел «Матильду» и хочу заверить, что ничего плохого в картине нет. Это добрая история про любовь — не более. На сегодняшний день билеты доступны также в «Фабрике грёз». Цены стандартные — от 200 до 600 рублей, в зависимости от выбранного места. Показы фильма анонсируют также кинотеатры «Дружба», «Форум», «Хабаровск», «Атмосфера».

Напомним, что фильм Алексея Учителя «Матильда» получил скандальную огласку задолго до премьеры. В основу сюжета легла история любви последнего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против фильма, якобы порочащего имя царя и российского престола, развернулась целая кампания.

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская обвинила его создателей в искажении исторической правды и оскорблении чувств верующих. Режиссер фильма неоднократно получал угрозы в свой адрес. Противники «Матильды» подожгли его офис, машины во дворе адвоката режиссёра, а также оказывали давление на кинотеатры страны, принуждая отказаться от демонстрации фильма. Кстати, во Владивостоке, где в рамках фестиваля «Меридианы Тихого» состоялся предпоказ «Матильды», безопасность зрителей охраняли наряды полиции.

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 Не все кинотеатры Хабаровска рискнут показать «Матильду»
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