Не все кинотеатры Хабаровска рискнут показать «Матильду»
Прокатчиков предупредили о необходимости усиления мер безопасности.
Прокатчиков предупредили о необходимости усиления мер безопасности.
В прокат выходит нашумевший фильм Алексея Учителя «Матильда». В Хабаровске, как и во всей России, премьерные показы должны стартовать 26 октября. Однако не все хабаровские кинопрокатчики готовы показать скандальную премьеру, опасаясь за безопасность зрителей.
В кинотеатре «Совкино» показов пока не ожидается, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В связи с противоправными действиями, которые сопровождают киноленту в других регионах, правоохранительные органы рекомендовали усилить меры безопасности в кинотеатре на время показов, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела по связям с общественностью Краевого
— Но мы надеемся, что зритель отнесётся к киноленте, как к художественному произведению, а не провокации, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» гендиректор ООО «Далькино» Андрей Яковлев. — Алексей Учитель не снимает фильмов, нацеленных на скандал или оскорбление
Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская обвинила его создателей в искажении исторической правды и оскорблении чувств верующих. Режиссер фильма неоднократно получал угрозы в свой адрес. Противники «Матильды» подожгли его офис, машины во дворе адвоката режиссёра, а также оказывали давление на кинотеатры страны, принуждая отказаться от демонстрации фильма. Кстати, во Владивостоке, где в рамках фестиваля «Меридианы Тихого» состоялся предпоказ «Матильды», безопасность зрителей охраняли наряды полиции.