В Приморье вслед за тигром пытаются остановить «геноцид» кабанов

В Приморье через неделю, 1 ноября, стартует сезон большой охоты. Для добычи кабана, пушных и пернатых животных каждый заявитель обязан заранее получить специальное разрешение. По словам специалистов, четвёртая часть населения Приморского края так или иначе имеет отношение к охоте. Корреспонденты РИА «Восток-Медиа» разбирались в новых таёжных правилах, в том, во сколько обходится лесная забава и почему в качестве «трофеев» всё чаще выступают инспекторы и егеря.

«Выстрелили» новыми правилами.

По информации, предоставленной редакции департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края, заявки на путёвки на охоту на копытных удовлетворяются практически в полном объёме.

Самым массовым видом копытных, на которых можно будет поохотиться в Уссурийской тайге в сезоне 2017/18, остаётся кабан. По словам заместителя директора департамента Алексея Сурового, в Приморье можно без ущерба для популяции отстрелять до двадцати тысяч кабанов. Кроме того, добычей охотников могут стать 67 лосей, 3330 косуль, 1591 изюбрь, 500 пятнистых оленей и 1485 особей кабарги. Также охотники могут отстрелять в Приморье 300 бурых и белогрудых медведей. При этом потенциальный ресурс по косолапым значительно больше, но данный вид времяпрепровождения не пользуется популярностью.

Алексей Суровый напомнил охотникам о необходимости соблюдения правил охоты и пожарной безопасности. Кстати, в случае, если браконьера поймают с поличным, то его ждут серьёзные неприятности. К примеру, за незаконно добытого изюбря придётся заплатить от 105 тысяч рублей (за самца) до 160 тысяч рублей (за самку). Штраф за незаконную добычу взрослого самца кабана составляет 45 тысяч рублей, за самку кабана — 60 тысяч. Чиновник предупредил: охотиться можно только на те виды животных, в том количестве, месте и в те сроки, что указаны в разрешении у каждого конкретного человека.

К слову, именно многолетние споры по поводу таёжного статуса кабанов материализовались в отдельные положения новых региональных параметров охоты в ареале амурского тигра и дальневосточного леопарда. Копытные постепенно выходят из «тени» диких кошек. В июне 2017-го Приморье стало одним из первых субъектов федерации, где ввели новые правила «с учётом принципов рациональной охоты и сохранения биоразнообразия». Нормативно-правовой акт разработан краевым департаментом охотнадзора при участии охотпользователей, охотников, совместно с Амурским филиалом WWF России и центром «Амурский тигр». В частности, ужесточаются сроки и методы охоты на кабана в связи с отменой квотирования добычи этого вида. Это выгодно и охотхозяйствам, и позволяет производить выборочный отстрел, не выбивая маточное стадо.

«Охота на копытных в Приморском крае есть, и это хорошо. Это показатель того, что в дикой природе достаточно много животных. Что касается новых параметров охоты, принятых в Приморье в этом году, то это скорее положительное явление, которое позволяет в определённой мере скорректировать недостатки в регулировании охоты на федеральном уровне», — поделился с РИА «Восток-Медиа» своей позицией руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.

По его словам, сейчас в России охота на кабана практически не ограниченна в связи с тем, что эти животные якобы переносят африканскую чуму свиней. Это спорное решение, поскольку основными разносчиками данной эпизоотии, по мнению ряда специалистов, являются домашние свиньи из домашних хозяйств. Крайним же сделали дикого кабана.

«В Приморском крае ситуация по кабану в целом благоприятная. Численность вида растёт на протяжении пяти лет, но политику “геноцида” по отношению к кабанам я не одобряю», — заметил почётный работник охраны природы РФ.

Кому сколько угодно.

В настоящее время стоимость государственных лицензий на копытных составляет несколько сотен рублей, а стоимость путёвки (то, что входит в прайс-лист охотхозяйств) в разы выше. В среднем, путёвка на изюбря в Приморье тянет на 15 — 50 тысяч рублей, косули 7 — 10. По словам опрошенных РИА «Восток-Медиа» участников рынка, всё очень сильно зависит от конкретных угодий. Чем зверей больше, и чем ближе они к цивилизации, тем путёвка дороже. Удовольствие пострелять в кабана в охотхозяйствах стоит 10 — 20 тысяч рублей, в угодьях общего пользования — 1100 (лицензия плюс сбор). Как говорится, почувствуйте разницу. Правда, в Приморье территория «общих» наделов составляет всего 4 процента от суммарной площади угодий (700 тысяч гектаров), а по закону должно быть не меньше 20.

Что касается количества дичи в угодьях, то оно как раз зависит, прежде всего, от отношения охотпользователя к ресурсу, который есть у него в распоряжении. В охотхозяйстве, которое подкармливает зверя, охраняет его от браконьеров, зверь будет всегда. В угодьях общего пользования значительно меньше дичи, особенно если эти участки легкодоступны с точки зрения транспорта.

Второй фактор, влияющий на количество зверя в угодьях, — глобальная ситуация с кормовой базой и эпизоотической обстановкой. Понятно, что если год выдался неурожайным на кедровый орех, жёлудь, то того же кабана будет сравнительно меньше, чем в урожайный год.

Большая часть охотничьих угодий в крае закреплена за охотпользователями — юридическими лицами, констатирует Павел Фоменко:

«С одной стороны, это хорошо, поскольку у угодий есть хозяин, с другой — многие охотхозяйства превратились в закрытые и полузакрытые клубы, и “человеку с улицы” попасть туда поохотиться непросто. А угодья общего пользования испытывают излишний охотничий пресс в связи с их доступностью».

Хроника столкновений.

Жёсткие санкции, о которых не перестаёт предупреждать охотнадзор, не останавливают вооружённых, технически оснащённых браконьеров, часто с приставкой VIP-. Год выдался богатым на серьёзные столкновения злоумышленников с инспекторами. В одних случаях возбуждались уголовные дела, в других силовые структуры так и не смогли взять след преступников — хоть фотоловушки ставь.

Много шума наделал процесс над «авторитетным бизнесменом» из Находки Евгением Романовым. В феврале 2017-го судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда удовлетворила требования прокурора о взыскании в счёт возмещения экологического ущерба больше 9 миллионов рублей с браконьера, незаконно добывшего не менее 6 тигров и больше 40 медведей. Кстати, эта история началась ещё в 2012 году, расследования и суд длились пять лет. Эксперты признают: если бы сроки давности по уголовному делу о браконьерстве не вышли, то материально обеспеченный фигурант штрафом мог и не отделаться.

Впрочем, даже такие штрафы и реальные сроки лишения свободы не останавливают охотников-нелегалов. Тигр остаётся главным трофеем беспредельщиков, несмотря на беспрецедентные меры по охране редкого зверя.

В феврале же во время рейда по борьбе с браконьерством в Чугуевском районе нарушитель сбил на снегоходе старшего инспектора дирекции по охране объектов животного мира. Александр Корнеев получил серьёзные увечья. При этом районный отдел МВД отказал в возбуждении уголовного дела.

В апреле эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) придали огласке факты массового убийства браконьерами животных, занесённых в Красную книгу. Как выяснилось, злоумышленники из заповедного Лазовского района не гнушались сбрасывать части убитых животных в местные реки.

В июле вопиющий случай нападения на сотрудников опергруппы краевого учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» произошёл в Хасанском районе. Получив сигнал о концентрации браконьеров в верховьях реки Амба, Анатолий Белов и Николай Шагов соорудили засаду. К ночи они услышали выстрелы и звуки приближающегося мотоцикла. Вооружённые до зубов охотники не остановились на сигнал инспекторов. Мотоциклист наехал на Шагова, а затем чуть не исполосовал его ножом — вовремя подоспел напарник. В итоге Николай оказался в больнице с разрывом внутренних органов, а нарушитель скрылся в ночном лесу — за его «голову» объявлялось вознаграждение.

В сентябре полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты в отношении браконьеров, задержанных ещё летом в ходе спецоперации на «Земле леопарда». Нарушителям так и не посчастливилось поохотиться на солонцах — обустроенных ими площадках с солью для копытных. Граждане в буквальном смысле угодили в собственную ловушку, к которой подоспели сотрудники нацпарка с видеокамерами. Национальный парк в Хасанском районе Приморья, где обитает единственная в мире популяция дальневосточного леопарда, курирует Администрация президента РФ. Может быть, поэтому об инциденте первыми сообщили «федералы» из МВД России.

В тайге не перевелись «оборотни» от власти и силовиков.

Созданный в 2013 году в Приморье по инициативе Владимира Путина центр «Амурский тигр» все последние годы предоставляет сотрудникам охотнадзора технику, оказывает посильную помощь инспекторам, а где-то даже лоббирует ужесточение наказания для охотников-нелегалов.

Генеральный директор автономной некоммерческой организации Сергей Арамилев убеждён: браконьерская охота в Приморском крае в целом — это несистемное, можно сказать, неорганизованное явление разношёрстных групп лиц, включая материально обеспеченных и обличённых властью.

«Тем не менее, в отдельных районах есть и организованные группы. По факту — это преступные сообщества, которые занимаются добычей мяса копытных животных и редких исчезающих животных на продажу, — рассказал Сергей Арамилев. — Самое опасное — безнаказанное браконьерство, оно мотивирует других на преступления. Зачастую без правовых последствий остаётся незаконная охота лиц, наделённых властью или полномочиями. У данных персонажей есть реальные рычаги противодействовать охотнадзору. Поэтому задача нашей организации, в том числе, — помогать охотинспекторам в их борьбе с “оборотнями” от власти и силовых ведомств».

Руководитель центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра уточнил, что в настоящий момент по всем случаям нападения на должностных лиц, коими являются инспекторы охотнадзора, ведутся уголовные дела. Полиция и прокуратура обещают скорый результат.

Не браконьеров больше — охраняют лучше.

По словам представителей полузакрытых охотничьих обществ Приморского края, изменения региональных параметров охоты добавили разве что головной боли участникам отрасли. Это выражается в участившихся проверках охотпользователей со стороны властей. По их наблюдениям, заповедники стали в разы лучше охраняться, поэтому, собственно, и растёт количество задержаний.

В последние годы действительно значительно усилилась охрана особо охраняемых природных территорий — заповедников и нацпарков, подтверждает Павел Фоменко: «Поэтому я бы не сказал, что браконьерства в заповедниках стало больше — охранять стали лучше. В некоторых случаях это приводит к перегибам, когда охране надо продемонстрировать свою работу, в результате чего незначительные случаи браконьерства получают широкую огласку, а значительные, наоборот, замалчиваются».

По мнению Сергея Арамилева, нормативная система в России построена таким образом, что основную роль играют федеральные законы. Таким образом закрыть какие-то серьёзные «бреши» путём изменения регионального законодательства не получается. Тем не менее, принятые летом изменения сказались на охране охотничьих ресурсов и прикрыли часть «лазеек». А насколько эффективно, покажут результаты охотничьего сезона, вернее, сколько лиц будет привлечено к ответственности за нарушение изменённых параметров охоты.

«Охотничья отрасль как в регионе, так и в стране нуждается в серьёзной переработке нормативно-правовой базы, к изменению подхода к охотникам и охотпользователям в целом. Многие не задумываются, но охотники и члены их семей — это как минимум четверть населения Приморского края. Поэтому должны быть чёткие правила игры, по которым можно наказывать плохих и поощрять хороших», — заключает эксперт.

Ранее РИА «Восток-Медиа» опубликовало материал о том, как браконьеры оставляют без рыбы Хабаровский край.