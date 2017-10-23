Снегопад затруднил движение на 2 южноуральских трассах

Из-за снегопада затруднено движение на двух трассах в южных районах, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Речь идет об автодорогах Южноуральск — Магнитогорск и Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды. Автомобилистов просят воздержаться от поездок в этом направлении без крайней необходимости.

«На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС ГИБДД для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам», — отметили в региональном управлении ГИБДД.