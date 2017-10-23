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11:24 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Снегопад затруднил движение на 2 южноуральских трассах

Погода повлияла на дорожный трафик в Челябинской области.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 100% 767 мм рт. ст. 2 м/с

Из-за снегопада затруднено движение на двух трассах в южных районах, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Речь идет об автодорогах Южноуральск — Магнитогорск и Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды. Автомобилистов просят воздержаться от поездок в этом направлении без крайней необходимости.

«На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС ГИБДД для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам», — отметили в региональном управлении ГИБДД.

Добавим, что МЧС ранее предупредило о резком ухудшении метеоусловий. Так, помимо осадков, скорость ветра также усилилась до 23 метров в секунду.

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