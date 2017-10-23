Снегопад затруднил движение на 2 южноуральских трассах
Погода повлияла на дорожный трафик в Челябинской области.
Погода повлияла на дорожный трафик в Челябинской области.
Речь идет об автодорогах Южноуральск — Магнитогорск и Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды. Автомобилистов просят воздержаться от поездок в этом направлении без крайней необходимости.
«На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС ГИБДД для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам», — отметили в региональном управлении ГИБДД.
Добавим, что МЧС ранее предупредило о резком ухудшении метеоусловий. Так, помимо осадков, скорость ветра также усилилась до 23 метров в секунду.