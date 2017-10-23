Феминистки раскритиковали идею британского МИД отменить термин «беременная женщина»

Источник: Reuters

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — Инициатива МИД Великобритании, касающаяся замены термина «беременная женщина» на «беременный человек» вызвал шквал критики в стране, сообщает the Times.

Ранее газета привела выдержки из обращения внешнеполитического ведомства в Организацию объединенных наций с просьбой внести изменения в Международный пакт о гражданских и политических правах ООН, котором, в частности, говорится, что «беременные женщины должны быть защищены от применения к ним высшей меры наказания». По мнению британского МИД, такая формулировка является дискриминационной по отношению к трансгендерам.

Однако инициатива не получила одобрения среди феминисток, которые сочли отказ от слова женщина в документе оскорблением.

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«Это не вовлечение трансгендеров. Это цензура по отношению к женщинам. Наличие женских репродуктивных органов и понимание, что это значит для продолжения рода, не подразумевает дискриминации», — приводит The Times слова представительницы организации, занимающейся правами женщин, Сары Дитум.

В свою очередь The Sun приводит слова депутата от партии лейбористов Джесс Филиппс, которая требует объяснить, кого ущемляют существующие формулировки. Она заявила, что еще не встречала человека, которому не нравился бы термин «беременная женщина».

Член парламентского комитета по равенству Филипп Дэвис назвал идею МИД «идиотской» и возмутился, что деньги налогоплательщиков идут на написание подобных документов.

На данный момент в Великобритании зафиксировано два случая, когда трансгендеры родили детей — родившиеся женщинами граждане прошли процедуру смены пола, но сохранили матку и яичники.

Инициатива британского МИД последовала за обнародованием других планов правительства страны, которое хочет принять Акт о гендерном признании, разрешающем человеку самому «утверждать» свой пол.