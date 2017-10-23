В Самарской области местами похолодает до -6 °C
По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде октября средняя температура воздуха ожидается на 1 °C ниже средних многолетних значений.
По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде октября средняя температура воздуха ожидается на 1 °C ниже средних многолетних значений.
В понедельник, 23 октября, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха составит −1… +4 °C. Ветер
Во вторник, 24 октября, ожидается переменная облачность, преимушественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится от -1 до -6 °C, днем поднимется от -1 до +4 °C. Ветер
В среду, 25 октября, осадков также не ожидается. В ночные часы температура воздуха составит −1… −6 °C, днем -1 до +4 °C. Ветер