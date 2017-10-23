В Самарской области местами похолодает до -6 °C

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 23 октября, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха составит −1… +4 °C. Ветер северо-западный 5−10 м/с.

Во вторник, 24 октября, ожидается переменная облачность, преимушественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится от -1 до -6 °C, днем поднимется от -1 до +4 °C. Ветер северо-западный 5−10 м/с.