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15:52 (мск), источник: Volga News

В Самарской области местами похолодает до -6 °C

По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде октября средняя температура воздуха ожидается на 1 °C ниже средних многолетних значений.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 100% 767 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 23 октября, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха составит −1… +4 °C. Ветер северо-западный 5−10 м/с.

Во вторник, 24 октября, ожидается переменная облачность, преимушественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится от -1 до -6 °C, днем поднимется от -1 до +4 °C. Ветер северо-западный 5−10 м/с.

В среду, 25 октября, осадков также не ожидается. В ночные часы температура воздуха составит −1… −6 °C, днем -1 до +4 °C. Ветер юго-восточный 6−11 м/с.

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