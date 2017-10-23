Царские курганы Бесшатыр: величие и загадка саков

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На это раз их путь лежал к уникальному памятнику культуры, доставшемуся в наследие от саков — некрополю Бесшатыр.

Этнокультурный памятник Бесшатыр, что в переводе с казахского языка означает «пять шатров», в данном случае, курганов, расположен в семидесяти километрах от Алматы.

Какие они — сакральные места поклонения великих саков — в наши дни, предлагаем посмотреть в фотоленте Sputnik Казахстан.