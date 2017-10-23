Детсад на 220 мест откроют к концу года в Аксае
Дошкольное учреждение площадью 7300 квадратных метров станет самым большим в районе.
Дошкольное учреждение площадью 7300 квадратных метров станет самым большим в районе.
Детский сад «Лучик» на 220 мест планируется открыть к концу года в Аксае.
Согласно информации из официальных источников, дошкольное учреждение, площадь которого составляет 7300 кв. метров, станет самым большим в районе.
В здании оборудуют спортивный и хореографический залы, театр, бассейн, кабинеты логопеда, психолога, дефектолога и медработника.
Коллектив детсада превысит 70 человек. Набор персонала уже ведется.
В настоящее время в детсаду монтируют мебель. В ближайшее время во дворе начнется установка детских игровых комплексов.
В ближайшее время во дворе планируется начать установку детских игровых комплексов.