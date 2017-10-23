В Эртильском районе 300-летний дуб признали памятником живой природы
Дерево внесли в реестр уникальных деревьев России.
Дерево внесли в реестр уникальных деревьев России.
Трехсотлетний дуб в селе
Сельская администрация приняла участие во всероссийской программе «Деревья — памятники живой природы» и получила соответствующий сертификат. Дерево внесли в реестр старовозрастных уникальных деревьев России 9 октября.
Высота дуба — 25 м, окружность ствола на высоте 1, 3 м от земли — 4, 5 м. Рядом с деревом растут еще два дуба окружностью 4 м. Это место называют Деев сад. Ранее здесь располагалась усадьба помещика Деева.
— Примерный возраст дуба определили по диаметру ствола. Высоту рассчитали с помощью тригонометрических функций прямоугольного треугольника, — пояснил Николай Истомин.