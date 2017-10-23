В Эртильском районе 300-летний дуб признали памятником живой природы

Трехсотлетний дуб в селе Битюг-Матреновка Эртильского района признали памятником живой природы. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава Битюг-Матреновского сельского поселения Николай Истомин в понедельник, 23 октября.

Высота дуба — 25 м, окружность ствола на высоте 1, 3 м от земли — 4, 5 м. Рядом с деревом растут еще два дуба окружностью 4 м. Это место называют Деев сад. Ранее здесь располагалась усадьба помещика Деева.