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12:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Эртильском районе 300-летний дуб признали памятником живой природы

Дерево внесли в реестр уникальных деревьев России.

Источник: РИА "Воронеж"

Трехсотлетний дуб в селе Битюг-Матреновка Эртильского района признали памятником живой природы. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава Битюг-Матреновского сельского поселения Николай Истомин в понедельник, 23 октября.

Сельская администрация приняла участие во всероссийской программе «Деревья — памятники живой природы» и получила соответствующий сертификат. Дерево внесли в реестр старовозрастных уникальных деревьев России 9 октября.

Высота дуба — 25 м, окружность ствола на высоте 1, 3 м от земли — 4, 5 м. Рядом с деревом растут еще два дуба окружностью 4 м. Это место называют Деев сад. Ранее здесь располагалась усадьба помещика Деева.

— Примерный возраст дуба определили по диаметру ствола. Высоту рассчитали с помощью тригонометрических функций прямоугольного треугольника, — пояснил Николай Истомин.

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