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16:16 (мск), источник: ТАСС

В Тольятти возбудили дело после заражения женщины ВИЧ в больнице в 2014 году

По версии следствия, заражение произошло во время операции через катетер при введении растворов лекарственных средств.

САМАРА, 23 октября. /ТАСС/. Полиция Тольятти возбудила уголовное дело после того, как женщина заразилась ВИЧ-инфекцией в одной из городских больниц в 2014 году. По версии правоохранителей, пациентка заразилась из-за того, что медперсонал не соблюдал санитарные правила, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Комсомольского района Тольятти.

«Прокуратурой признано законным постановление следователя отдела следственного управления УМВД РФ по городу Тольятти о возбуждении уголовного дела по факту заражения в 2014 году пациентки больницы ВИЧ-инфекцией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тольяттинской городской больнице № 4 59-летней пациентке провели плановую операцию на коленном суставе. В феврале 2015 года женщина вновь обратилась в медучреждение с жалобами на боль в колене, и в ходе обследования у нее обнаружили ВИЧ-инфекцию.

По версии следствия, заражение произошло во время операции через катетер при введении растворов лекарственных средств из-за несоблюдения медперсоналом правил использования перчаток и обработки рук. Как установили следователи, в день операции в отделении анестезиологии- реанимации находился ВИЧ-инфицированный пациент, которому также проводились процедуры.

«Данный вывод был сделан, исходя из сроков развития заболевания, анализа образцов крови пострадавшей и ВИЧ-инфицированного пациента, находившегося в день проведения операции в отделении анестезиологии-реанимации», — отметили в прокуратуре.

Дело возбудили по части 4 статьи 122 УК РФ «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», ход расследования находится на контроле прокуратуры района.

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