В Тольятти возбудили дело после заражения женщины ВИЧ в больнице в 2014 году
По версии следствия, заражение произошло во время операции через катетер при введении растворов лекарственных средств.
По версии следствия, заражение произошло во время операции через катетер при введении растворов лекарственных средств.
САМАРА, 23 октября. /ТАСС/. Полиция Тольятти возбудила уголовное дело после того, как женщина заразилась
«Прокуратурой признано законным постановление следователя отдела следственного управления УМВД РФ по городу Тольятти о возбуждении уголовного дела по факту заражения в 2014 году пациентки больницы ВИЧ-инфекцией», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в тольяттинской городской больнице № 4 59-летней пациентке провели плановую операцию на коленном суставе. В феврале 2015 года женщина вновь обратилась в медучреждение с жалобами на боль в колене, и в ходе обследования у нее обнаружили
По версии следствия, заражение произошло во время операции через катетер при введении растворов лекарственных средств
«Данный вывод был сделан, исходя из сроков развития заболевания, анализа образцов крови пострадавшей и
Дело возбудили по части 4 статьи 122 УК РФ «Заражение другого лица