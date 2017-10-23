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12:53 (мск), источник: Югополис

До конца года в краснодарских домах заменят заменят 199 лифтов

​Масштабные работы по замене лифтового оборудования проходят в рамках капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Источник: Югополис

— Уже сейчас нам необходимо поменять в Краснодаре почти тысячу лифтов, которые отслужили нормативный срок. В следующем году эта «лифтовая очередь» еще вырастет. Увеличение темпов ежегодного обновления оборудования позволит в перспективе 4−5 лет решить эту проблему, — прокомментировал мэр города Евгений Первышов.

Технические требования при замене оборудования дополнены на основе опыта замены лифтов прошлых лет. Сейчас в качестве обязательного условия при установке новых лифтов указан монтаж системы видеонаблюдения.

— К сожалению, даже после замены лифтов случаи вандализма в них были не редкостью. Кабины царапали, жгли кнопки, часто блокировали, — все это вредило оборудованию и ускоряло его износ. Однако после того как мы начали устанавливать камеры видеонаблюдения в кабинах — эти проблемы практически исчезли, случаев намеренной порчи имущества — единицы, — сообщила гендиректор ООО «ГУК-Краснодар» Людмила Головченко.

В период с 2008 по 2014 годы в Краснодаре были заменены 764 лифта в 245 многоэтажках. В последние три года замена лифтов в Краснодаре не производилась. С конца прошлого года эти работы были активизированы, в результате по краткосрочной программе 2016−2017 годов в 75 домах будет установлено 199 новых лифтов, сообщает пресс-служба мэрии города.

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