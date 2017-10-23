Полуторагодовалый малыш повторил фото своего сексуального дяди и покорил соцсети

Поиронизировать над Полайтсом решила его старшая сестра Бэм, пишет The Independent. Она наряжает своего сына Оги в похожую одежду и копирует образы брата.
Все началось с того, что Оги не смог натянуть на себя клетчатую кофту. Малыш замотал ее на шее, получилось похоже на один из снимков Полайтса, на котором он стоит голышом в черно-красном шарфе, рассказала Бэм изданию The Huffington Post.
По словам Бэм, сначала она показала фотографии в сравнении своим родственникам, после чего поняла, что Оги нужно завести отдельный аккаунт. Сам Аристотель одобряет начинание сестры и иногда публикует смешные пародии своего племянника на своей странице в Instagram.
После того, как на аккаунт @babyandthebody обратили внимание СМИ, у Оги появились десятки тысяч поклонников. За пару дней число подписчиков его аккаунта увеличилось с 9 до 23 тысяч.