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12:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Полуторагодовалый малыш повторил фото своего сексуального дяди и покорил соцсети

Полуторагодовалый племянник модели Аристотеля Полайтса по имени Оги пародирует его постановочные снимки в Instagram. Малыш обзавелся уже 20 тысячами фанатов по всему миру.

Поиронизировать над Полайтсом решила его старшая сестра Бэм, пишет The Independent. Она наряжает своего сына Оги в похожую одежду и копирует образы брата.

Все началось с того, что Оги не смог натянуть на себя клетчатую кофту. Малыш замотал ее на шее, получилось похоже на один из снимков Полайтса, на котором он стоит голышом в черно-красном шарфе, рассказала Бэм изданию The Huffington Post.

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По словам Бэм, сначала она показала фотографии в сравнении своим родственникам, после чего поняла, что Оги нужно завести отдельный аккаунт. Сам Аристотель одобряет начинание сестры и иногда публикует смешные пародии своего племянника на своей странице в Instagram.

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После того, как на аккаунт @babyandthebody обратили внимание СМИ, у Оги появились десятки тысяч поклонников. За пару дней число подписчиков его аккаунта увеличилось с 9 до 23 тысяч.

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