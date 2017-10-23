Наперекор запретам: тайная жизнь индонезийских нудистов
Как чувствуют себя нудисты в стране, где высоко ценится скромность, а появление на публике в голом виде строжайше запрещено? Сотрудница Индонезийской службы
Как чувствуют себя нудисты в стране, где высоко ценится скромность, а появление на публике в голом виде строжайше запрещено? Сотрудница Индонезийской службы
Адитья принимает меня у себя на кухне абсолютно голым. В таком же виде он готовит ужин — запеканку из крабов, яиц и пекинской капусты.
«Я люблю всё делать голым, в том числе и готовить, — говорит он. — Мне доставляет большое удовольствие быть голым, что бы я ни делал. Я чувствую себя лучше и увереннее без одежды». На самом деле Адитья подвергается серьезной опасности и поэтому не хочет, чтобы его настоящее имя стало известно.
И всё же он регулярно встречается с еще четырьмя нудистами, но за закрытыми дверями. «Если бы мы появились голыми на улице, мы бы сразу угодили за решетку», — говорит он.
Адитья стал приверженцем нудизма в 2007 году.
«Я много читал в интернете об истории нудизма и очень увлекся этим. Мне показалось, что это именно то, что я ищу в жизни», — рассказывает он. Он установил связи с единомышленниками. В Джакарте нудисты или натуристы, как они предпочитают себя называть, объединены в неформальную группу в составе 10 или 15 человек. Среди них есть и женщины, и мужчины.
Адитья считает, что нагота способствует установлению более прочных связей между людьми. «Мы можем быть собой. Наше тело, пусть оно порой может быть некрасивым или даже уродливым, ничего не говорит о нас как о человеке. Это просто нагота».
Адитья мечтает побывать в странах, где есть нудистские колонии, например, во Франции, где никого бы не удивил его выбор образа жизни.
Законы Индонезии запрещают появление в общественных местах в голом виде, но это не значит, что нудисты вынуждены вечно прятаться.
Джакартские натуристы иногда собираются, снимая виллу
По его словам, он только что вернулся из отпуска, который проводил с
«Я ходил на прогулки по пляжу ранним утром, когда вокруг никого нет», — рассказывает Адитья.
Несмотря на опасность, Адитья публикует свои фотографии и рассказы на сайтах нудистов.
Но очень быстро ему пришлось закрыть эту запись, потому что его могли привлечь к ответственности в соответствии с антипорнографическими законами, действующими в стране.
«Мои
Сам он объясняет свой поступок желанием развеять ложные представления о нудизме.
Люди в Индонезии думают, что нагота имеет какое-то отношение к сексу, но нудизм — это вовсе не эксгибиционизм. Если мы собираемся вместе и раздеваемся, люди думают, что мы собираемся заняться сексом. На самом деле ничего сексуального в этом нет
«Люди лицемерят, говоря, что одетый человек более вежливый и учтивый, чем голый», — убежден натурист.
Против течения
Другой натурист, который живет на Борнео и не хочет раскрывать своё имя, соглашается с тем, что быть нудистом в Индонезии — нелегкое и рискованное занятие.
Он с завистью смотрит на Францию и Германию, где нагота ни у кого не вызывает возмущения, и думает, что туристическая отрасль в Индонезии только выиграла бы, если бы стала обслуживать нудистов.
Лучше всего это было бы сделать в Бали, где нравы мягче, чем в других районах Индонезии, говорит он. Но, по его словам, даже на тех курортах, которые не запрещают нудизм, обслуживают только иностранцев.
На острове Бали живут в основном индуисты и поэтому отношение к наготе здесь всегда было иным. Еще 40 лет назад местные женщины ходили здесь полуголыми и часто купались совершенно обнаженными. Сейчас на острове не осталось официальных нудистских пляжей, хотя есть еще пляжи, популярные среди нудистов, которые укрыты от нескромных взглядов валунами.
Управляющий одним курортом рассказывает, что у него есть два отеля, которые рекламируют себя как места, где одежда является необязательной, и что он знает еще с десяток таких мест только в районе туристического центра Семиньяк.
По словам управляющего, нудизм популярен среди представителей высших классов общества.
Трудный выбор
Адитья говорит, что хотел бы, чтобы общество в Индонезии поняло, что он и его
«Большинство людей при встрече с
Мы не занимаемся порнографией. Мне грустно, когда меня обвиняют в аморальности и даже называют животным. Я просто хочу быть самим собой, в этом нет ничего ужасного, я ведь никому не причиняю вреда.
Порой ему очень хочется, чтобы его услышали и перестали писать бред в соцсетях. Но, поразмыслив, он решает не тратить времени и сил на пустые и бесполезные споры с
«Большинство моих соотечественников так и не научились терпимо относится к наготе», — вынужден признать Адитья.