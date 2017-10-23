Наперекор запретам: тайная жизнь индонезийских нудистов

Источник: Русская служба Би-би-си

Адитья принимает меня у себя на кухне абсолютно голым. В таком же виде он готовит ужин — запеканку из крабов, яиц и пекинской капусты.

«Я люблю всё делать голым, в том числе и готовить, — говорит он. — Мне доставляет большое удовольствие быть голым, что бы я ни делал. Я чувствую себя лучше и увереннее без одежды». На самом деле Адитья подвергается серьезной опасности и поэтому не хочет, чтобы его настоящее имя стало известно.

Большинство населения Индонезии — мусульмане, и в стране приняты строгие законы, запрещающие порнографию, к которой приравнен нудизм.

И всё же он регулярно встречается с еще четырьмя нудистами, но за закрытыми дверями. «Если бы мы появились голыми на улице, мы бы сразу угодили за решетку», — говорит он.

Адитья стал приверженцем нудизма в 2007 году.

«Я много читал в интернете об истории нудизма и очень увлекся этим. Мне показалось, что это именно то, что я ищу в жизни», — рассказывает он. Он установил связи с единомышленниками. В Джакарте нудисты или натуристы, как они предпочитают себя называть, объединены в неформальную группу в составе 10 или 15 человек. Среди них есть и женщины, и мужчины.

Источник: Русская служба Би-би-си

Адитья считает, что нагота способствует установлению более прочных связей между людьми. «Мы можем быть собой. Наше тело, пусть оно порой может быть некрасивым или даже уродливым, ничего не говорит о нас как о человеке. Это просто нагота».

Адитья мечтает побывать в странах, где есть нудистские колонии, например, во Франции, где никого бы не удивил его выбор образа жизни.

Законы Индонезии запрещают появление в общественных местах в голом виде, но это не значит, что нудисты вынуждены вечно прятаться.

Джакартские натуристы иногда собираются, снимая виллу где-нибудь в малонаселенном месте, например, на горном курорте. День проходит в разговорах на самые разные темы.

По его словам, он только что вернулся из отпуска, который проводил с единомышленниками-нудистами на отдаленном морском курорте. Это не нудистская колония, но там никто их не критикует, хотя осторожность все равно приходится соблюдать.

«Я ходил на прогулки по пляжу ранним утром, когда вокруг никого нет», — рассказывает Адитья.

Несмотря на опасность, Адитья публикует свои фотографии и рассказы на сайтах нудистов.

У него есть несколько аккаунтов в «Инстаграме», в том числе закрытый, где он недавно разместил свои фотографии в обнаженном виде, в том числе и себя в храме.

Но очень быстро ему пришлось закрыть эту запись, потому что его могли привлечь к ответственности в соответствии с антипорнографическими законами, действующими в стране.

«Мои товарищи-натуристы говорят, что было крайне неосторожно так раскрываться в интернете», — объясняет он.

Сам он объясняет свой поступок желанием развеять ложные представления о нудизме.

Люди в Индонезии думают, что нагота имеет какое-то отношение к сексу, но нудизм — это вовсе не эксгибиционизм. Если мы собираемся вместе и раздеваемся, люди думают, что мы собираемся заняться сексом. На самом деле ничего сексуального в этом нет Адитья

«Люди лицемерят, говоря, что одетый человек более вежливый и учтивый, чем голый», — убежден натурист.

Против течения

Другой натурист, который живет на Борнео и не хочет раскрывать своё имя, соглашается с тем, что быть нудистом в Индонезии — нелегкое и рискованное занятие.

Он с завистью смотрит на Францию и Германию, где нагота ни у кого не вызывает возмущения, и думает, что туристическая отрасль в Индонезии только выиграла бы, если бы стала обслуживать нудистов.

Лучше всего это было бы сделать в Бали, где нравы мягче, чем в других районах Индонезии, говорит он. Но, по его словам, даже на тех курортах, которые не запрещают нудизм, обслуживают только иностранцев.

Пляжи острова Бали популярны во всем мире | Источник: AFP 2017

На острове Бали живут в основном индуисты и поэтому отношение к наготе здесь всегда было иным. Еще 40 лет назад местные женщины ходили здесь полуголыми и часто купались совершенно обнаженными. Сейчас на острове не осталось официальных нудистских пляжей, хотя есть еще пляжи, популярные среди нудистов, которые укрыты от нескромных взглядов валунами.

Управляющий одним курортом рассказывает, что у него есть два отеля, которые рекламируют себя как места, где одежда является необязательной, и что он знает еще с десяток таких мест только в районе туристического центра Семиньяк.

По словам управляющего, нудизм популярен среди представителей высших классов общества.

Трудный выбор

Адитья говорит, что хотел бы, чтобы общество в Индонезии поняло, что он и его товарищи-натуристы — обычные люди как все прочие.

«Большинство людей при встрече с чем-то необычным проявляют агрессию и непонимание. Посмотрите, как они избивают транссексуалов», — замечает он.

Мы не занимаемся порнографией. Мне грустно, когда меня обвиняют в аморальности и даже называют животным. Я просто хочу быть самим собой, в этом нет ничего ужасного, я ведь никому не причиняю вреда. Адитья

Порой ему очень хочется, чтобы его услышали и перестали писать бред в соцсетях. Но, поразмыслив, он решает не тратить времени и сил на пустые и бесполезные споры с интернет-троллями.

«Большинство моих соотечественников так и не научились терпимо относится к наготе», — вынужден признать Адитья.