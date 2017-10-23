Южный Урал готовится к резкому ухудшению погоды

«По югу области ожидаем мокрый снег, метель, возможные переметы на дорогах, налипание мокрого снега на провода. Все службы ОАО “МРСК Урала” находятся в режиме повышенной готовности», — заявил Сергей Шаль.
Замгубернатора также рассказал о ситуации с отопительным сезона в Челябинской области. «В целом в регионе отопительный сезон проходит в нормальном режиме. На минувшей неделе была в оперативном порядке устранена авария в Чебаркульском районе», — отметил Сергей Шаль.
По словам чиновника, нерешенным остается вопрос с теплоснабжением в селе Миасском. Еще в 2015 году туда провели газопровод, местных жителей предупредили об отключении от электрокотельной. Несмотря на это, из 84 домов пять к газу так и не подключились.
Как сообщал «ФедералПресс» на прошлой неделе губернатор Борис Дубровский жестко раскритиковал глав муниципалитетов, которые затянули со стартом отопительного сезона. Трем руководителям городов и районов в правительстве намекнули на отставки.