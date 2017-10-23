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12:46 (мск), источник: АиФ Челябинск

Остановку трамваев на улице Труда временно отменяют в Челябинске

Движение на Медгородок восстановлено.

Источник: РИА "Новости"

Остановку трамваев «Гостиница “Малахит”» в обоих направлениях временно отменяют в Челябинске, сообщает руководитель аппарата ООО «ЧелябГЭТ» Сергей Слесаренко.

«Информируем пассажиров о том, что в связи с завершением этапа по укладке трамвайных путей по улице Труда от улицы Кирова до улицы Красной, с 13−00 часов 23 октября открыто движение трамваев в направлении Медгородка. Остановочный пункт на улице Труда отменяется временно до восстановления благоустройства», — уточнил представитель транспортного предприятия.

Напомним, ранее руководитель ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко на аппаратном совещании в администрации рассказал, что движение трамваев на Медгородок планируют восстановить ко вторнику, 24 октября.

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