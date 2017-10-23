Остановку трамваев на улице Труда временно отменяют в Челябинске

«Информируем пассажиров о том, что в связи с завершением этапа по укладке трамвайных путей по улице Труда от улицы Кирова до улицы Красной, с 13−00 часов 23 октября открыто движение трамваев в направлении Медгородка. Остановочный пункт на улице Труда отменяется временно до восстановления благоустройства», — уточнил представитель транспортного предприятия.