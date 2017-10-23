Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Какие продукты вызывают рак: мифы и реальность
В Минздраве рассказали о новых правилах диспансеризации
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Группа ученых из университета Портсмута 19 октября опубликовала доклад, в котором рассказала, что собаки используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Бывшая супруга о жене Джигарханяна: Виталина заигралась
Отдохнувшая Кабаева показала фигуру в Сочи - СМИ
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
22-летний бразилец выиграл турнир ММА, придя на бой как зритель
Лорак показала растяжку в откровенном видео - СМИ
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12:48 (мск), источник: Om1.ru

Омский Минздрав опроверг слухи об эпидемии гриппа в регионе

В регионе пока нет ни одного случая заболевания гриппом. Жители Омской области страдают в основном от ОРВИ.

Медики Омска категорически опровергают различные предположения об эпидемии гриппа в регионе. Пока не грозит карантин и ученикам омских школ и вузов. В регионе пока нет ни одного человека, подхватившего грипп.

Пресс-служба Минздрава Омской области:

 — На сегодняшний день в Омской области не зарегистрировано ни одного случая гриппа. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 2,5% ниже эпидемического порога. Для введения карантина в регионе пока недостаточно заболевших. Сейчас в Омской области насчитывается порядка 8 тысяч человек, заразившимся острыми респираторными вирусными инфекциями. Однако медики считают, что подъем заболеваемости ОРВИ — сезонный и характерен для осени. Эпидемия же гриппа ожидается зимой.

Врачи напоминают, что симптомы гриппа можно спутать с другими заболеваниями. При головной боли и ломоте в теле, высокой температуре следует срочно вызвать врача, который определит диагноз и пропишет лечение. Одной из самой эффективной мерой профилактики медики называть вакцину против гриппа. Ее в области ставят до 1 ноября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Бурков спросил на встрече с главой УФНС Репиным, почему из Омска бегут предприниматели
В Омске составили рейтинг лучших поликлиник и больниц, результат получился неожиданным
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
Минтруд опроверг повышение минимального трудового стажа
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
На Байконуре начались антитеррористические учения
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
Илья Резник написал молитву Николаю II
Спорт
Мбаппе — обладатель Golden Boy-2017 По итогам опроса журналистов из ведущих европейских СМИ, француз опередил форварда «Барселоны» Усмана Дембеле и нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься» Звезда сериалов «Отличница», «Григорий Р.» и «Гоголь» Таисия Вилкова — о Владимире Машкове, откровенных сценах и назойливых поклонниках
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь