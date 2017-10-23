Омский Минздрав опроверг слухи об эпидемии гриппа в регионе
В регионе пока нет ни одного случая заболевания гриппом. Жители Омской области страдают в основном от ОРВИ.
В регионе пока нет ни одного случая заболевания гриппом. Жители Омской области страдают в основном от ОРВИ.
Медики Омска категорически опровергают различные предположения об эпидемии гриппа в регионе. Пока не грозит карантин и ученикам омских школ и вузов. В регионе пока нет ни одного человека, подхватившего грипп.
— На сегодняшний день в Омской области не зарегистрировано ни одного случая гриппа. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 2,5% ниже эпидемического порога. Для введения карантина в регионе пока недостаточно заболевших. Сейчас в Омской области насчитывается порядка 8 тысяч человек, заразившимся острыми респираторными вирусными инфекциями. Однако медики считают, что подъем заболеваемости ОРВИ — сезонный и характерен для осени. Эпидемия же гриппа ожидается зимой.
Врачи напоминают, что симптомы гриппа можно спутать с другими заболеваниями. При головной боли и ломоте в теле, высокой температуре следует срочно вызвать врача, который определит диагноз и пропишет лечение. Одной из самой эффективной мерой профилактики медики называть вакцину против гриппа. Ее в области ставят до 1 ноября.