Омский Минздрав опроверг слухи об эпидемии гриппа в регионе

Медики Омска категорически опровергают различные предположения об эпидемии гриппа в регионе. Пока не грозит карантин и ученикам омских школ и вузов. В регионе пока нет ни одного человека, подхватившего грипп.

Пресс-служба Минздрава Омской области:

— На сегодняшний день в Омской области не зарегистрировано ни одного случая гриппа. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 2,5% ниже эпидемического порога. Для введения карантина в регионе пока недостаточно заболевших. Сейчас в Омской области насчитывается порядка 8 тысяч человек, заразившимся острыми респираторными вирусными инфекциями. Однако медики считают, что подъем заболеваемости ОРВИ — сезонный и характерен для осени. Эпидемия же гриппа ожидается зимой.