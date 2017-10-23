Константиновскую батарею в Севастополе откроют для посетителей

Источник: РИА "Новости"

По словам специального представителя РГО в Севастополе Владимира Воробьева, для посетителей батареи подготовили две экспозиции: история цитадели и Русского географического общества. Среди экспонатов — старые карты, письма, оружие, артефакты, найденные на территории крепости, инсталляции быта солдат.

О героической истории и многообещающем будущем Константиновской батареи, а также о том, когда музей можно посетить бесплатно — читайте в ближайшее время на сайте РИА Новости Крым.

Константиновская батарея — уникальный объект подковообразного вида. Морская крепость закрывает внутреннюю часть бухты и защищает город с морского фасада. В советские времена и при Украине проход на ее территорию был закрыт.