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12:32 (мск), источник: РИА Крым

Константиновскую батарею в Севастополе откроют для посетителей

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. В День народного единства, 4 ноября, в Севастополе откроют для посетителей Константиновскую казематированную батарею. Как сейчас выглядит военный объект, расскажет корреспондент РИА Новости Крым, который одним из первых посетил его после реконструкции.

Источник: РИА "Новости"

По словам специального представителя РГО в Севастополе Владимира Воробьева, для посетителей батареи подготовили две экспозиции: история цитадели и Русского географического общества. Среди экспонатов — старые карты, письма, оружие, артефакты, найденные на территории крепости, инсталляции быта солдат.

О героической истории и многообещающем будущем Константиновской батареи, а также о том, когда музей можно посетить бесплатно — читайте в ближайшее время на сайте РИА Новости Крым.

Константиновская батарея — уникальный объект подковообразного вида. Морская крепость закрывает внутреннюю часть бухты и защищает город с морского фасада. В советские времена и при Украине проход на ее территорию был закрыт.

После вхождения Крыма в состав России по поручению президента РГО министра обороны РФ Сергея Шойгу было решено реконструировать батарею и создать на ее территории музей. Реконструкция укрепления началась в октябре 2014 года.

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