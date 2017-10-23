Гидрометцентр пообещал россиянам неоднородную зиму
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима ожидается по температуре близкой к норме.
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима ожидается по температуре близкой к норме.
«Зима в целом на территории России ожидается около или выше нормы. Но вывод таков: она будет неоднородной», — сказал Вильфанд на
По его словам, если усреднить прогнозируемые температурные значения в предстоящий зимний период, сумма окажется около или выше нормы.
«Ожидаются периоды со значительными похолоданиями и со значительными потеплениями, когда мы говорим “нормальный прогноз”, можно о нем говорить как о “средней температуре по больнице”. Будут большие колебания, есть амплитуда», — сказал глава Гидрометцентра.
Вместе с тем он добавил, что пока метеорологи не могут предсказывать, сколько снега будет предстоящей зимой. «Таких прогнозов не могут дать метеорологи ни в нашей стране, ни за рубежом», — сказал руководитель Гидрометцентра.