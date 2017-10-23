Гидрометцентр пообещал россиянам неоднородную зиму

Источник: AP 2017

«Зима в целом на территории России ожидается около или выше нормы. Но вывод таков: она будет неоднородной», — сказал Вильфанд на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, если усреднить прогнозируемые температурные значения в предстоящий зимний период, сумма окажется около или выше нормы.

Однако метеоролог подчеркнул, что это не отменяет того, что будут и периоды сильных похолоданий, и периоды потеплений.

«Ожидаются периоды со значительными похолоданиями и со значительными потеплениями, когда мы говорим “нормальный прогноз”, можно о нем говорить как о “средней температуре по больнице”. Будут большие колебания, есть амплитуда», — сказал глава Гидрометцентра.