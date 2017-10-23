Креативный митинг в защиту лимонария прошёл в Уфе

Митинг в защиту Уфимского лимонария состоялся 21 октября на площади у Дворца спорта.

Рядом проходила сельхозярмарка, но мероприятия не мешали друг другу. По словам организатора акции, руководителя регионального отделения партии «Зелёные» Руфины Шагаповой, собралось около 300 человек неравнодушных граждан, представители молодёжных организаций, студентов Башгосуниверситета и педуниверститета. В перерывах между выступлениями ораторов митингующих развлекали танцами девушки из модельного агентства Сании Тимасовой. Она, кстати, сообщила присутствующим, что из лимонов получаются отличные витаминные маски. Сами фрукты раздавали между делом всем присутствующим.

«Ведётся незаконное строительство многоквартирных жилых домов рядом с лимонарием, — заявил представитель инициативной группы по спасению лимонария Борис Павлов. — Если оно будет продолжено, лимонарий окажется в каменном мешке. Десятки растений, занесенных в Красную книгу, погибнут. Мы должны убедить наши власти, чтобы прекратилось это антиэкологическое безобразие».

«Лимонарий — достопримечательность не только Уфы, но и республики, — заявил лидер местного отделения партии “Патриоты России” Загир Хакимов. — Если мы не сохраним его, потеряем не только лимон, но и один из туристических брендов. Предлагаю придать ему статус памятника природы».