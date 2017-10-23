Метеоролог: в Татарстане в ближайшую декаду может образоваться гололедица

«В ближайшую декаду температура ночью будет держаться ниже нуля, и среднесуточная температура ожидается ниже нормы. Тем не менее днем термометр покажет выше нуля, и если будут дожди, то есть опасность возникновения гололедицы», — считает заведующий кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев. — Климатические условия требуют поменять летние шины на автомобилях на зимние.