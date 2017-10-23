В Волгограде на маршруте № 88 введено единое расписание

Источник: РИАЦ

Маршрут обслуживает направление «Железнодорожный вокзал — пос. Горьковский», интервал движения составляет 5−6 минут в часы пик, 10−15 минут в межпиковое время.

Чтобы достичь оптимального интервала между автобусами и маршрутными такси, составлено совместное расписание. Теперь на линию, вместо автобусов средней вместимости, выходят 6 единиц большого автотранспорта, вмещающего до 110 пассажиров, и 17 современных маршрутных такси. В ближайшие дни планируется увеличить количество вместительных пассажирских микроавтобусов до 20 единиц. Таким образом, время ожидания пассажирами общественного транспорта станет еще меньше.

Стоимость проезда во всем подвижном составе одинаковая — 20 рублей при оплате наличными средствами. В автобусах большой вместимости к оплате проезда принимается транспортная карта «Волна» с записанным на нее наиболее оптимальным для пассажира тарифом. Волгоградцы используют транспортную карту в качестве электронного кошелька, безлимитного проездного билета на месяц, в том числе, единого. На базе карты горожане могут также подключить услугу «60 минут»: она предусматривает совершение неограниченного количества пересадок на любой вид транспорта в течение часа после первой оплаты проезда.

Замена средних автобусов муниципальным подвижным составом большой вместимости, выпуск дополнительных маршрутных такси и составление единого расписания движения обусловлены результатами анализа данных комплексного исследования пассажиропотока.