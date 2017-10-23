По утрам патрульные инспекторы дежурят на опасных перекрестках и помогают детям добираться до школы
Патрульные инспекторы помогают детям добираться до школы. По утрам они дежурят на опасных перекрестках и напоминают школьникам о правилах.
Патрульные инспекторы помогают детям добираться до школы. По утрам они дежурят на опасных перекрестках и напоминают школьникам о правилах.
«Смотрим налево и направо. Если едут машины, останавливаемся».
«Перехожу дорогу, если водитель дает знак».
«Есть хорошие и плохие люди. Хорошие останавливаются, плохие — не всегда».
«Переходить дорогу можно только на зеленый свет. Когда желтый — готовимся, когда красный — стоим на месте».
Многие родители говорят, что боятся отпускать детей одних.
«Всегда провожаю ребенка. Иначе опасаюсь, потому что случаются наезды».
Представители буюканского инспектората полиции говорят, что цель операции — повысить уровень ответственности водителей и пешеходов.
«На дорогах очень много машин, особенно по утрам. Водители спешат на работу, а пешеходам, особенно детям, трудно переходить улицу», — сказала специалист управления безопасности детей ИП Буюкан Вероника Иванова.
С начала прошлой недели полицейские регулируют движение на оживленных перекрестках и помогают детям и пожилым людям переходить улицу.