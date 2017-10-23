«День жестянщика» в Новосибирске наступит в среду

Источник: РИА "Новости"

Аналитики «2ГИС» провели исследование в нескольких городах страны и выяснили, как именно погода влияет на количество запросов по поиску шиномонтажа. Оказалось, и не удивительно — в первый серьезный снег активнее всего ищут шиномонтажки жители городов Сибири — Новосибирска, Красноярска, Иркутска. Как правило, переобуть автомобиль быстро и без очереди — не получается. Сервис должен помочь автомобилистам спланировать визит в мастерскую. Он сопоставляет данные прогноза погода и пиковые нагрузки на шиномонтажки и прогнозирует когда очереди будут, а когда нет.

Повторю, чтобы воспользоваться инструментом и определить время, когда можно без больших очередей заехать на шиномонтаж, нужно выбрать город и день в календаре. Например, 25 октября, по прогнозу «2ГИС», на шиномонтажках будет ажиотаж. А 31 октября «переобуваться» уже будет поздно. Есть в этом доля правды, по прогнозам синоптиков, день жестянщика может наступить уже на этой неделе. .

Ренад Ягудин, Пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра: «Завтра еще будет тепло, дождь по западным районам, а вот 25−26 зона осадков распространится на более восточные районы, и там не исключены осадки в виде снега, мокрого снега, не исключены гололедные явления и идет понижение температуры, скажем к 26-му числу температура должна понизиться до минус 2 минус 7, а дневные температуры до ноля, от плюс трех до минус двух градусов».