«День жестянщика» в Новосибирске наступит в среду
Тем временем, в помощь автовладельцам новосибирские разработчики запустили сервис «День жестянщика». Он должен помочь — подобрать оптимальное время для визита на шиномонтажную мастерскую.
Тем временем, в помощь автовладельцам новосибирские разработчики запустили сервис «День жестянщика». Он должен помочь — подобрать оптимальное время для визита на шиномонтажную мастерскую.
Аналитики «2ГИС» провели исследование в нескольких городах страны и выяснили, как именно погода влияет на количество запросов по поиску шиномонтажа. Оказалось, и не удивительно — в первый серьезный снег активнее всего ищут шиномонтажки жители городов Сибири — Новосибирска, Красноярска, Иркутска. Как правило, переобуть автомобиль быстро и без очереди — не получается. Сервис должен помочь автомобилистам спланировать визит в мастерскую. Он сопоставляет данные прогноза погода и пиковые нагрузки на шиномонтажки и прогнозирует когда очереди будут, а когда нет.
Повторю, чтобы воспользоваться инструментом и определить время, когда можно без больших очередей заехать на шиномонтаж, нужно выбрать город и день в календаре. Например, 25 октября, по прогнозу «2ГИС», на шиномонтажках будет ажиотаж. А 31 октября «переобуваться» уже будет поздно. Есть в этом доля правды, по прогнозам синоптиков, день жестянщика может наступить уже на этой неделе. .
Ренад Ягудин,
В общем, у автомобилистов остается пара дней, чтобы подготовить автомобиль к зиме.