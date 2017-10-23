Дни урожая-2017 в Новосибирске: программа празднования

Основная часть мероприятий пройдет в МВК «Новосибирск Экспоцентр».

8 ноября (среда)

11.00 — 14.00 — Торжественное открытие 2-го Новосибирского агропродовольственного форума.

11.00 — 17.00 — Форсайт — сессия «Выработка консолидированного видения концепции развития социального питания и внутренней продовольственной помощи».

13.00 — 15.00 — Выставка — выводка племенных животных.

14.00 — 15.00 — Конференция «Основные направления развития государственной политики обеспечения качества и безопасности пищевой продукции».

14.00−15.30 — Семинар «Применение инновационных технологий послеуборочной доработки зерна в условиях Западной Сибири».

14.00 — 15.30 — Межрегиональная агрономическая олимпиада «Общие вопросы агротехники выращивания и защиты зерновых культур».

14.00 — 17.25 — Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и перспективы развития высокопродуктивного молочного скотоводства».

14.00 — 15.30 — Семинар «Актуальные вопросы развития кормопроизводства в Западной Сибири».

17.00 — Окончание работы форума и выставок.

9 ноября (четверг)

10.00 — Начало работы форума и выставок.

10.00 — 13.30 — Обучающий семинар «Формы и виды государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

10.00 — 17.00 — Практическое занятие по внедрению системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».

11.00 — 13.00 — Межрегиональный конкурс профессиональных знаний и навыков зоотехников-селекционеров и племучетчиков. Награждение победителей выставки племенных животных.

11.00 — 12.30 — Круглый стол «Использование продуктов пчеловодства в перерабатывающей промышленности».

11.00 — 14.00 — Конференция «Интеграция малых форм хозяйствования в сфере АПК как фактор развития сельских территорий».

14.15 — 17.00 — Семинар — круглый стол «Как надоить 7000 с коровы за год?».

15.30 — 17.00 — Пленарное заседание «Основные отраслевые аспекты регионального развития АПК в 2017 году».

10 ноября (пятница)

В большом зале правительства Новосибирской области с 10.00 до 12.20 пройдет церемония награждения победителей областного соревнования в сельскохозяйственном производстве и перерабатывающей промышленности.

Праздник продолжится в ГКЦ имени Каца. Здесь с 13.00 до 14.45 пройдет торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, концерт мастеров искусств Новосибирской области и церемония вручения государственных наград, ведомственных наград Российской Федерации и наград Новосибирской области.