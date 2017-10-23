В Калининградской области открылся сезон охоты на парнокопытных

Источник: Вести - Калининград

Охота начинается с обсуждений, кого пойдут бить. Сегодня на выбор косуля или кабан. Звероловы делятся на команды. Одни будут выгонять зверя, другие останутся на границах участка в засаде. Перед стартом наставления молодым, в том числе, когда производить зарядку оружия.

Андрей Журавлев, охотник:

— Раньше при облавной охоте, при переезде с места на место разрешалось перевозить в разряженном состоянии. Сейчас правила изменились, поэтому только в разобранном виде и разряженном состоянии, больше никак!

При охоте на косулю прятаться не нужно, слабое зрение животного не позволяет увидеть неподвижно стоящего человека. Главное, быть готовым применить оружие, в любой момент добыча может выскочить на расстояние выстрела. Основную работу в загоне делают собаки. Из-за дождя четвероногим ловцам сложно уловить запах дичи.

Сергей Литвинов, житель Гвардейска:

— Смотреть зверя, не пропустить того, который нам положен для отстрела. Сегодня положен у нас кабан и коза, косуля.

Для Антона Кузнецова это первая охота в жизни. Увлекся калининградец этим занятием, когда просматривал ролики в интернете. В его арсенале пока только подержанное ружье, из которого ему стрелять не приходилось.

Антон Кузнецов, охотник:

— Я даже не знаю, как это передать словами, наверное, адреналин, интерес, да и так погулять, свежим воздухом подышать!

В Осиновском охотхозяйстве лесных угодий немного, всего-то две тысячи гектаров, остальное — поля и луга. Право на охоту коллективы зарабатывают уходом за лесом и заготовкой кормов. Герой дня — Андрей Журавлев, ему хватило всего одного выстрела, что добыть дичь.

Сезон охоты продлится до 31 декабря. Для тех, кто попробует браконьерствовать, — штраф от трех тысяч рублей, а то и лишение права охоты, плюс возмещение ущерба, по косуле до 100, по кабану — 60 тысяч рублей.