В Калининградской области открылся сезон охоты на парнокопытных
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Охота начинается с обсуждений, кого пойдут бить. Сегодня на выбор косуля или кабан. Звероловы делятся на команды. Одни будут выгонять зверя, другие останутся на границах участка в засаде. Перед стартом наставления молодым, в том числе, когда производить зарядку оружия.
Андрей Журавлев, охотник:
— Раньше при облавной охоте, при переезде с места на место разрешалось перевозить в разряженном состоянии. Сейчас правила изменились, поэтому только в разобранном виде и разряженном состоянии, больше никак!
При охоте на косулю прятаться не нужно, слабое зрение животного не позволяет увидеть неподвижно стоящего человека. Главное, быть готовым применить оружие, в любой момент добыча может выскочить на расстояние выстрела. Основную работу в загоне делают собаки.
Сергей Литвинов, житель Гвардейска:
— Смотреть зверя, не пропустить того, который нам положен для отстрела. Сегодня положен у нас кабан и коза, косуля.
Для Антона Кузнецова это первая охота в жизни. Увлекся калининградец этим занятием, когда просматривал ролики в интернете. В его арсенале пока только подержанное ружье, из которого ему стрелять не приходилось.
Антон Кузнецов, охотник:
— Я даже не знаю, как это передать словами, наверное, адреналин, интерес, да и так погулять, свежим воздухом подышать!
В Осиновском охотхозяйстве лесных угодий немного,
Сезон охоты продлится до 31 декабря. Для тех, кто попробует браконьерствовать, — штраф от трех тысяч рублей, а то и лишение права охоты, плюс возмещение ущерба, по косуле до 100, по кабану — 60 тысяч рублей.
Константин Морозов, Влад Косяк.