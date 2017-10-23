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14:15 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Могилевской области спасатели достали из колодца и погреба двух пенсионеров

Сотрудники МЧС Могилевщины помогли людям, оказавшимся в критической ситуации.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В Костюковичах 73-летняя пенсионерка, инвалид первой группы, упала в колодец. Ее крики услышал муж, который и вызвал подмогу. Приехавшие к месту ЧП спасатели с помощью штурмовой лестницы вызволили пенсионерку — с общим переохлаждением она была госпитализирована в Костюковичскую райбольницу.

Не повезло и 61-летнему жителю Круглого. Закатывал велосипед в сарай и не заметил, что на погребе нет крышки — вот и провалился на трехметровую глубину. Упал так неудачно, что сломал шейку бедра. Начал звать на помощь. Крики услышала соседка и позвонила в МЧС. Вскоре приехали спасатели. Сначала наложили шину пострадавшему. Потом помогли выбраться из погреба и отвезли пострадавшего в местную больницу.

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