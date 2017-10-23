В Беларуси на неделе обещают первый снег
Холодная неустойчивая погода, характерная для предзимья, с дождем и мокрым снегом ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили в Белгидрометцентре.
Холодная неустойчивая погода, характерная для предзимья, с дождем и мокрым снегом ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили в Белгидрометцентре.
В начале недели будет в основном без осадков, лишь по
В середине недели погода начнет меняться, атмосферные фронты с Балтийского моря принесут осадки в виде снега, переходящего в дождь, в ночь на четверг в Беларуси ожидается первый снег.
Во вторник преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по
В среду ночью без осадков, днем в западных районах кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Днем по западу порывистый ветер. Ночью от минус 6 до плюс 1, по востоку — до минус 8, днем 1−7 градусов тепла.
В четверг на большей части территории страны осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром возможен слабый гололед, порывистый ветер. Ночью от минус 5 по
В пятницу сохранится неустойчивая погода, на большей части территории страны дожди, ночью и утром по