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15:08 (мск), источник: Telegraf.by

В Беларуси на неделе обещают первый снег

Холодная неустойчивая погода, характерная для предзимья, с дождем и мокрым снегом ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили в Белгидрометцентре.

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Источник: Telegraf.by

В начале недели будет в основном без осадков, лишь по юго-западу страны пройдут дожди.

В середине недели погода начнет меняться, атмосферные фронты с Балтийского моря принесут осадки в виде снега, переходящего в дождь, в ночь на четверг в Беларуси ожидается первый снег.

Во вторник преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по юго-западу небольшие осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Ночью до минус 1−7, лишь по юго-западу 0 — плюс 3, днем 1−7 градусов тепла, передает БелТА.

В среду ночью без осадков, днем в западных районах кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Днем по западу порывистый ветер. Ночью от минус 6 до плюс 1, по востоку — до минус 8, днем 1−7 градусов тепла.

В четверг на большей части территории страны осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром возможен слабый гололед, порывистый ветер. Ночью от минус 5 по северо-востоку до плюс 6 по юго-западу. Днем 2−8 градусов выше нуля, по юго-западу до 9−12 градусов тепла.

В пятницу сохранится неустойчивая погода, на большей части территории страны дожди, ночью и утром по северо-востоку возможен мокрый снег, слабый гололед. Температура в течение суток 3−9 градусов тепла, ночью в северо-восточных районах около 0, днем по юго-западу страны до плюс 11.

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