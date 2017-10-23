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14:29 (мск), источник: Meduza

«Инопланетный таракан в коже Леди Гаги»: в Перу установили ужасную восковую фигуру певицы

В октябре в Лиме (Перу) открылась выставка восковых фигур. И на ней показали очень странную скульптуру Леди Гаги.

Фигура совсем не похожа на певицу, а некоторые сравнивают ее с пришельцем, который замаскировался под Гагу.

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Во время загрузки произошла ошибка.«Это восковая фигура инопланетного таракана, который убил Леди Гагу и носит ее кожу»

Поклонники певицы вспомнили и другие восковые скульптуры Гаги (также не очень удачные). Среди них даже есть фигура, облаченная в мясное платье — в нем певица появилась на вручении наград MTV в 2010 год.

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В сентября возмутились поклонники Бейонсе. Им не понравилось, что новая восковая фигура певицы была слишком белой, а лицо скульптуры больше напоминало Мэрайю Кэри, а не Бейонсе.

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