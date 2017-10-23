«Инопланетный таракан в коже Леди Гаги»: в Перу установили ужасную восковую фигуру певицы

Фигура совсем не похожа на певицу, а некоторые сравнивают ее с пришельцем, который замаскировался под Гагу.

Поклонники певицы вспомнили и другие восковые скульптуры Гаги (также не очень удачные). Среди них даже есть фигура, облаченная в мясное платье — в нем певица появилась на вручении наград MTV в 2010 год.