«Инопланетный таракан в коже Леди Гаги»: в Перу установили ужасную восковую фигуру певицы
В октябре в Лиме (Перу) открылась выставка восковых фигур. И на ней показали очень странную скульптуру Леди Гаги.
В октябре в Лиме (Перу) открылась выставка восковых фигур. И на ней показали очень странную скульптуру Леди Гаги.
Фигура совсем не похожа на певицу, а некоторые сравнивают ее с пришельцем, который замаскировался под Гагу.
Поклонники певицы вспомнили и другие восковые скульптуры Гаги (также не очень удачные). Среди них даже есть фигура, облаченная в мясное платье — в нем певица появилась на вручении наград MTV в 2010 год.
В сентября возмутились поклонники Бейонсе. Им не понравилось, что новая восковая фигура певицы была слишком белой, а лицо скульптуры больше напоминало Мэрайю Кэри, а не Бейонсе.