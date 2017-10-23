В Иркутской области сгорело леса в 2,6 раза меньше, чем год назад

Источник: AP 2017

Площадь лесных пожаров в Иркутской области в 2017 году сократилась в 2,6 раза по сравнению с показателями 2016 года. Об этом 23 октября 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра лесного комплекса региона Сергея Шеверду. Он напомнил, что пожароопасный сезон длился 172 дня, был закрыт 1 октября. За это время на землях лесного фонда в Иркутской области было зарегистрировано 1060 лесных пожаров, что в 1,1 раза меньше чем в 2016 году (1205). Пройденная огнем площадь составила 284 539 га, в том числе на покрытой лесом территории — 255 041 га. В 2016 году общая площадь равнялась 743 994 га.

Министр также отметил, что пожары в зоне космического мониторинга с 2017 года начали фиксировать в сводках. На этих территориях в 2017 году зафиксировано 148 пожаров, на покрытой лесом площади 237 тыс. га. Затраты на тушение в этом году составили 162 млн рублей.

«Большое количество пожаров в этом году мы потушили в первые сутки после обнаружения — 78,6% от общего количества. Еще 12,5% — на вторые сутки. Таких показателей удалось достичь и за счет того, что из областного бюджета на авиамониторинг было выделено на 50 млн рублей больше, чем в прошлом году. У нас была увеличена кратность патрулирования, — отметил Сергей Шеверда. — Также в этом году было шесть воздушных судов для мониторинга с парашютистами на борту. Мы десантировали людей немедленно при обнаружении пожаров. Много возгораний потушили на очень ранних стадиях».