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13:51 (мск), источник: АиФ Прикамье

У пермяков арестовали иномарки за долги за отопление и горячую воду

Получить обратно Audi A6 и Renault Sandero они смогут только после погашения задолженности.

У пермяков арестовали иномарки за долги за отопление и горячую воду. Получить обратно Audi A6 и Renault Sandero они смогут только после погашения задолженности.

Судебные приставы и представители ресурсоснабжающей организации провели рейд по злостным неплательщикам за тепло и горячую воду в Индустриальном районе Перми. Так, одна из местных жительниц с 2013 года накопила крупный долг за тепло — 169 тысяч рублей. Так как добровольно задолженность она не погашала, приставы арестовали её иномарку — Audi A6 и эвакуировали автомобиль на спецстоянку. Машины лишилась и семья, которая не оплачивала счета теплоэнергетиков с апреля 2015 года и в результате задолжала 139 тысяч рублей. Приставы наложили арест на автомобиль Renault Sandero. У должников есть 10 дней на погашение своих долгов перед ресурсоснабжающей организацией. В противном случае их иномарки продадут.

С начала года в суды Перми было направлено более 15 тыс. судебных приказов о взыскании задолженности на общую сумму более 166 миллионов рублей. Теплоэнергетики взыскивают долги с тех потребителей, которые не платили за тепло и горячую воду два и более месяцев.

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