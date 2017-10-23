У пермяков арестовали иномарки за долги за отопление и горячую воду

Судебные приставы и представители ресурсоснабжающей организации провели рейд по злостным неплательщикам за тепло и горячую воду в Индустриальном районе Перми. Так, одна из местных жительниц с 2013 года накопила крупный долг за тепло — 169 тысяч рублей. Так как добровольно задолженность она не погашала, приставы арестовали её иномарку — Audi A6 и эвакуировали автомобиль на спецстоянку. Машины лишилась и семья, которая не оплачивала счета теплоэнергетиков с апреля 2015 года и в результате задолжала 139 тысяч рублей. Приставы наложили арест на автомобиль Renault Sandero. У должников есть 10 дней на погашение своих долгов перед ресурсоснабжающей организацией. В противном случае их иномарки продадут.