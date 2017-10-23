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13:48 (мск), источник: Вести - Пермь

Новое имя Пермского аэропорта объявят 1 декабря

В Перми запустили интернет-голосование за имя нового аэропорта. Рабочая группа предложила семь вариантов названия.

Источник: Вести - Пермь

На сайте «Управляем вместе» началось голосование за название нового аэропорта. Рабочая группа предложила семь вариантов названия: «Дягилев», «Анатолий Солдатов», «Павел Соловьев», «Сергей Белов», «Любимов», «Пермь», «Большое Савино».

Голосование на портале «Управляем вместе» продлится до 20 ноября. Имя нового терминала будет объявлено 1 декабря — ко дню Пермского Края, к которому приурочено открытие нового аэровокзала.

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