Новое имя Пермского аэропорта объявят 1 декабря

На сайте «Управляем вместе» началось голосование за название нового аэропорта. Рабочая группа предложила семь вариантов названия: «Дягилев», «Анатолий Солдатов», «Павел Соловьев», «Сергей Белов», «Любимов», «Пермь», «Большое Савино».

Голосование на портале «Управляем вместе» продлится до 20 ноября. Имя нового терминала будет объявлено 1 декабря — ко дню Пермского Края, к которому приурочено открытие нового аэровокзала.