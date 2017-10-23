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13:24 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Молодёжь Дона успешно сдала нормы ГТО

В состязаниях приняли участие более 50 команд.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Итоги соревнований на Кубок Донского парламента по выполнению нормативов ГТО подвели накануне. Спортивный праздник прошел уже в третий раз. В общей сложности в состязаниях приняли участие более 50 команд. В этом году свою физическую форму проверили не только представители вузов, но и студенты средних учебных заведений. Самыми спортивным стали ДГТУ и Донской педагогический колледж. Все команды получили благодарственные письма комитета по молодежной политике.

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