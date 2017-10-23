В Волгограде на маршрут № 59 вместо ПАЗов вышли 10 больших автобусов

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, такое решение было принято в связи с тем, что маршрут пользуется большой популярностью, и назрела необходимость сделать перевозку пассажиров еще комфортнее. Добавим, что интервалы движения транспорта в часы-пик сохранится прежний — 10 минут. Все автобусы подключены к системе ГЛОНАСС, имеют кондиционеры в салонах. Кроме того, новый транспорт украшен символикой чемпионат мира по футболу-2018.