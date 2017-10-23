В Волгограде на маршрут № 59 вместо ПАЗов вышли 10 больших автобусов
На новый транспорт нанесена символика ЧМ-2018.
На новый транспорт нанесена символика ЧМ-2018.
10 автобусов Volgabus вышли на маршрут № 59 «Спартановка — улица Землячки» 23 октября вместо ездивших ранее автобусов средней вместимости.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, такое решение было принято в связи с тем, что маршрут пользуется большой популярностью, и назрела необходимость сделать перевозку пассажиров еще комфортнее. Добавим, что интервалы движения транспорта в
Напомним, что в настоящее время волгоградцев обслуживают порядка 270 современных низкопольных автобусов по всему городу.