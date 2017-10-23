Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В крови Зайцевой на Lexus, сбившей 11 человек, найдены опиаты
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Какие продукты вызывают рак: мифы и реальность
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Группа ученых опубликовала доклад, в котором рассказала, что собаки используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Недовольство Собяниным растет: могут уволить - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12Юбилей Эминема
13:42 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде на маршрут № 59 вместо ПАЗов вышли 10 больших автобусов

На новый транспорт нанесена символика ЧМ-2018.

10 автобусов Volgabus вышли на маршрут № 59 «Спартановка — улица Землячки» 23 октября вместо ездивших ранее автобусов средней вместимости.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, такое решение было принято в связи с тем, что маршрут пользуется большой популярностью, и назрела необходимость сделать перевозку пассажиров еще комфортнее. Добавим, что интервалы движения транспорта в часы-пик сохранится прежний — 10 минут. Все автобусы подключены к системе ГЛОНАСС, имеют кондиционеры в салонах. Кроме того, новый транспорт украшен символикой чемпионат мира по футболу-2018.

Напомним, что в настоящее время волгоградцев обслуживают порядка 270 современных низкопольных автобусов по всему городу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Бей коммунистов». История одного из самых кровавых преступлений эпохи СССР
На ведущую «Эха Москвы» напали с ножом в редакции
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
ПФР напомнил, как россиянам можно повысить свою пенсию
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Гидрометцентр: зима на территории России будет неоднородной
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
Илья Резник написал молитву Николаю II
Спорт
Манчини сватают в АПЛ. Итальянец уедет из Петербурга? Объясняем, почему это не похоже на правду
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь