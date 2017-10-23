Большой этнографический диктант пройдет на 21 площадке в Воронежской области 3 ноября
В акции может принять участие любой желающий.
В акции может принять участие любой желающий.
Воронежская область присоединится ко Большому этнографическому диктанту в пятницу, 3 ноября. Любой желающий может поучаствовать во всероссийской акции. Диктант пройдет на 21 площадке региона.
Определить уровень этнографической грамотности в Воронеже можно будет на двух площадках. Диктант проведут в областной универсальной научной библиотеке имени Никитина (площадь Ленина, 2) и в Центральной библиотеке имени Платонова (улица Чайковского, 3). Как сообщили организаторы, площадки, где состоится тестирование, могут изменяться.
Кроме того, пройти тест можно будет на сайте акции.
Итоги акции подведут к 12 декабря. Работы оценят по 100-балльной системе.
Всероссийская акция впервые прошла в 2016 году. Большой этнографический диктант написали более 500 жителей Воронежской области. Участники за 45 минут прошли одинаковые по сложности тесты из 30 вопросов.