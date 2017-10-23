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13:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Большой этнографический диктант пройдет на 21 площадке в Воронежской области 3 ноября

В акции может принять участие любой желающий.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область присоединится ко Большому этнографическому диктанту в пятницу, 3 ноября. Любой желающий может поучаствовать во всероссийской акции. Диктант пройдет на 21 площадке региона.

Определить уровень этнографической грамотности в Воронеже можно будет на двух площадках. Диктант проведут в областной универсальной научной библиотеке имени Никитина (площадь Ленина, 2) и в Центральной библиотеке имени Платонова (улица Чайковского, 3). Как сообщили организаторы, площадки, где состоится тестирование, могут изменяться.

Кроме того, пройти тест можно будет на сайте акции. Онлайн-тестирование начнется в 13:00 пятницы, 3 ноября. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Итоги акции подведут к 12 декабря. Работы оценят по 100-балльной системе.

Всероссийская акция впервые прошла в 2016 году. Большой этнографический диктант написали более 500 жителей Воронежской области. Участники за 45 минут прошли одинаковые по сложности тесты из 30 вопросов.

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