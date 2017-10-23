В Казахстане 24—26 октября ожидаются сильный ветер и метель
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В минувшие выходные
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В минувшие выходные
На территорию Казахстана всё чаще смещаются циклоны, приносящие снегопады. Циклон, находящийся над западом республики, уже вызывает осадки в виде дождя и снега в северных и западных областях.
В ближайшие трое суток,
По мере продвижения циклона и связанных с ним холодных атмосферных фронтов на
На юге Казахстана в ближайшие сутки, на
Температура воздуха на большей части страны понизится и будет ниже климатической нормы на 3−5ºС, в южных областях — понижение до нормы.