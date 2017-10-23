В Казахстане 24—26 октября ожидаются сильный ветер и метель

На территорию Казахстана всё чаще смещаются циклоны, приносящие снегопады. Циклон, находящийся над западом республики, уже вызывает осадки в виде дождя и снега в северных и западных областях.

В ближайшие трое суток, 24—26 октября 2017 года, осадки всё чаще будут переходить в снег.



По мере продвижения циклона и связанных с ним холодных атмосферных фронтов на северо-восток республики, в северных, центральных, а затем и в восточных областях ожидаются сильные снегопады, порывистый западный ветер 23−28 м/с, местами метель, гололед.

На юге Казахстана в ближайшие сутки, на юго-востоке 25 октября ожидаются осадки в виде дождя. В горных районах уже проходят дожди и снег.