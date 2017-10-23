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13:56 (мск), источник: Tengrinews

Выгнал родителей из дома: Верховный суд отменил договор дарения в ВКО

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РК постановила отменить договор дарения, заключенный между жителем ВКО Ж. А., выгнавшим родителей из подаренного жилого дома, и его сестрой.

Источник: Tengrinews

Об этом сообщается в судебном решении, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным суда, спорный дом строили с 2011 по 2014 год на земельном участке, который был приобретен главой семейства и подарен им дочери.

После введения дома в эксплуатацию вся семья начала в нем проживать. Но в 2016 году, как сообщается, в семье начали происходить конфликты на бытовой почве между невесткой, супругой Ж. А. и его семьей.

В феврале 2016 года молодая пара покинула дом.

«Последний заявил, что отрекается от всех членов семьи и какие-либо родственные отношения поддерживать в дальнейшем не будет. При их попытках восстановить отношения на компромиссы не шел, однако в марте 2016 года выдвинул условие о юридическом оформлении на него права собственности на спорный жилой дом, что явилось бы основанием для его возвращения. После неоднократных переговоров 3 мая 2016 года на семейном совете принято решение о переоформлении дома на истца, который дал обещание, что все родственники: отец, мать, брат и его будущая супруга, будут проживать вместе. Договор дарения заключен 4 мая 2016 года, и истец с супругой вселились в дом», — сообщается в судебном решении.

Однако конфликты продолжились в июле 2016 года. В ноябре молодая пара опять покинула дом. Сообщается, что через некоторое время Ж. А. направил всем членам семьи предупреждение о выселении, 18 ноября 2016 года написал заявление в полицию о проживании членов семьи в доме без прописки для принятия мер, 22 ноября сменил замки в доме, оставив родителей без ключей, а 23 ноября расторг договор энергоснабжения, обесточив жилье. Родители оспорили действия сына в суде.

Однако апелляционная инстанция его требования удовлетворила, указав, что он является собственником дома и оснований для признания сделки недействительной не усматривается.

В свою очередь, в Верховном суде решили, что такие выводы не согласуются с требованиями Гражданского кодекса. Так, согласно пункту 1 статьи 506 Гражданского кодекса (Особенная часть) по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед третьим лицом.

Согласно пункту 1 статьи 508 ГК передача дара осуществляется посредством его вручения, символической передачи (вручение ключей и т. п.) либо вручения правоустанавливающих документов.

«Волеизъявление ответчиков о передаче дома в собственность с обязанностью последующего освобождения его истцом не доказано. Напротив, доказано ответчиками, что Ж. А. являлся инициатором оформления договора дарения. Данное косвенно подтверждается распечатками входящих звонков, поступивших с номера истца на номер телефона сестры, а также смс-сообщения следующего содержания: “Завтра делай дарение на меня… звони… с утра”», — говорится в судебном решении.

ыло отмечено, что стороны совместно проживали в доме до и после оспариваемой сделки. Совместное строительство дома подтверждается пояснениями сторон, актами о фактическом проживании, составленными истцом 19 и 25 ноября 2016 года, пояснениями представителя истца. Также отмечается, что договор дарения не был исполнен путем передачи в соответствии с установленными выше требованиями пункта 1 статьи 508 ГК.

«Коллегия считает подтверждением доводы ответчиков о том, что договор дарения заключен вследствие введения их в заблуждение истцом. Исходя из принципов гражданского законодательства и приведенных норм права, вещь, которая передается в дар, должна быть свободна от обременений, принадлежать лично дарителю, не имеющему притязаний других лиц, обязательств. Из дела усматривается, что предмет дарения имел притязания других лиц, и обратного истцом не доказано», — говорится в решении Верховного суда.

Также было принято во внимание, что у ответчиков отсутствует другое жилье для проживания. Служители Фемиды сослались на положения Гражданского кодекса, согласно которым граждане должны действовать при осуществлении принадлежащих им прав добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования.

«Поскольку истец Ж. А. при осуществлении принадлежащих ему прав действовал несправедливо, без соблюдения содержащихся в законодательстве требований, нравственных принципов общества, его действия фактически направлены на причинение вреда другому лицу, злоупотребление правом, в защите принадлежащего ему права должно быть отказано», — делают вывод в суде.

Помимо этого, было отмечено, что, согласно пункту 1 статьи 158 Гражданского кодекса, действовавшему на момент совершения оспариваемой сделки, недействительна сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства, а также совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности. В связи с этим судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РК постановила отменить решение судебной коллегии по гражданским делам Восточно-Казахстанского областного суда от 13 апреля 2017 года.

Было решено удовлетворить требования о признании договора дарения дома с хозяйственно-бытовыми постройками, с земельным участком площадью 0,085 гектара, расположенного в Усть-Каменогорске.

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