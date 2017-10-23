Какой стаж необходим для пенсии в разных странах

Источник: РИА "Новости"

Позднее Минтруд опроверг информацию, заявив, что «никаких изменений в пенсионной системе в настоящий момент не обсуждается». Какой трудовой стаж для получения пенсии необходим жителям разных стран — в справке «Ъ».

Минимальный обязательный период участия в системе пенсионного страхования в Германии — пять лет. В случае уплаты взносов в течение этого срока немцы имеют право на получение минимальной пенсии по старости (€364 — для состоящих в браке, €404 — для одиноких пенсионеров).

Возраст выхода на пенсию — 65−67 лет в зависимости от года рождения. Размер пенсии немцев зависит от времени, в течение которого они платили взносы в пенсионный фонд, заработной платы и других факторов. Средняя пенсия в Германии составляет около €800.

Во Франции возраст выхода на пенсию — 62 года. Стаж, необходимый для получения полной пенсии, — 41 с половиной лет. К 2035 году планируется повышение до 43 лет. В случае если стаж меньше, за каждый недостающий год применяется штрафной коэффициент в 5% (максимум — 25%). В 67 лет полное пособие от государства могут получать и те, кто недобрал стажа.

На получение базовой государственной пенсии в Великобритании имеют право мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет со стажем работы не менее 30 лет. Если не набирается достаточного стажа, то пенсия рассчитывается в процентном соотношении к засчитываемым отработанным годам.

Право на получение государственной пенсии в США имеют право граждане с 13-летним рабочим стажем. Средний размер пособия составляет около 40% от средней заработной платы в стране. Возраст выхода на пенсию для мужчин — 67 лет, для женщин — 65, однако выйти можно и раньше. В таком случае пенсия сокращается на 25%.